El Ministerio de Salud de la provincia presentó ayer una denuncia en la Fiscalía de la II circunscripción contra un camionero oriundo de Realicó que dio positivo de coronavirus y habría participado de un encuentro familiar ilegal el domingo pasado junto a otras personas. La denuncia está en manos del fiscal general Armando Agüero.

En un nuevo parte epidemiológico, Salud informó que ayer se confirmaron dos nuevos casos positivos de coronavirus y que uno de ellos era un comisionista de Realicó que fue aislado junto a su familia. Minutos más tarde, desde Casa de Gobierno informaron que la provincia presentó una denuncia en la justicia al constatar que el camionero participó de un encuentro social el pasado domingo 9 de agosto, por lo que se abrió una investigación a cargo del fiscal general de la II circunscripción, Armando Agüero.

«El Ministerio de Salud también decidió iniciar acciones legales para que se investigue el accionar de esta persona durante un encuentro familiar realizado el día domingo 9 de agosto, al que habrían concurrido un grupo de personas», sostuvo un parte difundido por el gobierno.

Según la información oficial, al detectarse el caso positivo se activó el protocolo epidemiológico y el camionero declaró haber estado en contacto estrecho con otras 13 personas desde su ingreso a la provincia, varias de ellas en un encuentro social, prohibido por decreto desde el 24 de julio pasado.

Encuentro ilegal

Al conocerse la información, este diario consultó a altas fuentes de Casa de Gobierno sobre la presentación, quienes detallaron que el transportista «declaró como contacto estrecho a toda su familia con quienes compartió un asado» que se realizó el domingo pasado «cuando no se podía». Además, dijeron que los nombres de todas las personas a las que el camionero denunció como contacto estrecho fueron puestos a disposición de la Fiscalía en el marco de la investigación.

En ese sentido, el fiscal Armando Agüero fue consultado por este diario respecto de la investigación y sostuvo que «solamente tengo la comunicación de una persona positiva que por sus contactos estrechos muchos de ellos no habrían sido en ámbitos permitidos o laborales exceptuados». Por estas horas avanza la pesquisa para determinar si hubo o no violación al artículo 205 del Código Penal.

Comisionista

Según pudo reconstruir este diario, el caso positivo confirmado es un comisionista oriundo de Realicó que habitualmente viaja a la provincia de Córdoba. El martes pasado se dispuso a entrar a la provincia vecina al estar exceptuado de la cuarentena y fue abordado por un control sanitario de Huinca Renancó, a la altura del kilómetro 526 de la ruta 35, donde fue testeado y le informaron el resultado positivo.

Inmediatamente, el hombre fue encapsulado y trasladado a Realicó nuevamente, donde se encuentra aislado junto a su pareja y sus dos hijos. Pero en base a su declaración protocolar se pudo determinar que dos días antes había comido un asado junto a sus familiares, además de haber tenido contacto con otras personas en varios lugares a propósito de su actividad.

Dos confirmados sobre 47 muestras

El gobierno provincial informó que en la jornada de ayer se analizaron 47 muestras de las cueles fueron confirmadas dos como caso positivos de coronavirus. Según el parte epidemiológico, al transportista de Realicó se sumó una persona oriunda de la localidad de General Pico que había viajado a la Ciudad de Buenos Aires a realizarse un tratamiento médico, pero ni bien regresó a la provincia «se aisló como indica el protocolo».

Por otra parte, en el boletín diario informaron que hasta ayer se recuperaron 10 personas, cinco de ellas en Santa Rosa, tres en Pico y dos en Macachín, por lo que 66 casos permanecen activos en la provincia.

Todos los contactos estrechos de los positivos confirmados cumplen aislamiento estricto y son monitoreados por personal de Salud.

A su vez, en el parte diario informaron que cinco personas contagiadas se encuentran internadas, de las cuales tres permanecen en el Hospital Centeno (dos en estado moderado y una en estado grave) y otras dos cínica médica y en el Centro Emergente de Asistencia Respiratoria de Santa Rosa.

Fuente: La Arena