Sin hacer ningún desagravio a las declaraciones infundadas, Novaresio enfatizó que lo que hizo Giménez era «absolutamente legal» y que la culpa de la desigualdad de que ella abandonara el país mientras sus compatriotas padecen al COVID era culpa de la política que generó «2800 villas».

Tras las bochornosas declaraciones de Novaresio, Romina Mangel pidió la palabra para expresar su disconformidad con cómo llevó la entrevista: «Te quiero pedir un favor como colega. También para aclarar a la gente que cuando haces los mano a mano, claramente sos vos como conductor y ella como invitada. En este caso, al menos para mí el silencio no es salud y no me gusta hablar de alguien que no está al aire pero realmente ha dicho cosas muy sensibles, muy finitas y que no son ciertas».

LA CRÍTICA DE SUS COMPAÑEROS

Y agregó: «Ella dijo por ejemplo que salía tranquila al teatro y el contexto era bajo una dictadura. Decía que salía tranquila, yo no la elijo y muchísima otra gente tampoco. Habla de Venezuela y la verdad que si no lo ponés en el marco de una pandemia, no se puede entender. El país que ella admira tanto, que es Estados Unidos está teniendo desabastecimiento, el problema es global».