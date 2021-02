“Lo que se hacía era poner el Himno Nacional, y después un poco de música. Cada uno en la puerta de su casa, no se rompía la cuarentena. Era como estar en un balcón, pero en este caso, sin balcones”, afirmó Rizzo luego de que en Los Ángeles de la Mañana publicaran el video en el que se lo ve disfrazado bailando la canción «Fuiste» de Gilda.

«No se rompió ninguna cuarentena ni hubo algún infectado», aseguró y dijo que, en su momento, contaron con la autorización de la policía para realizar la fiesta. «Hace rato que ya no se hace más nada de eso. No entiendo qué buscan a 3 meses de esto. ¿Qué están buscando? No pasó nada, la policía alguna vez pasó, y al ver de qué se trataba y las condiciones en las que se hacía, lo autorizó”, expresó el actor.