El mismo se desarrolla en un predio recuperado al ferrocarril. Técnicas del Ministerio de Desarrollo Social, Soledad Martínez y Florencia Grandacio recorrieron las instalaciones y observaron las actividades las que se cumplen con todos los protocolos vigentes.

Julieta Cavallo, secretaria de Acción Social de la Municipalidad de Realicó indicó que “fue un desafío de toda la gestión y una decisión política de acompañar al pueblo que estaba solicitando el Pro Vida. Son actividades recreativas, comunitarias, deportivas, para todas las edades, desde los niños más pequeños hasta nuestras personas mayores. Lo estaban pidiendo, queríamos hacerlo y nos llevó mucho tiempo programar y planificarlo, el proyecto que se presentó a la Provincia que fue evaluado por nuestro COE local”.

Y agregó que “estamos llegando al final con excelentes jornadas todos los días, sin amenazas epidemiológicas por lo que no tuvimos que cortar las actividades. Durante todo enero se desarrolló el Pro Vida con total normalidad”.

Comentó que “nuestras personas mayores nos solicitaron desde la gestión a partir del 2019 poder volver a este espacio amplio, con mucho verde, la pandemia nos alejó un poco de ellos obviamente por el miedo y por ser personas de riesgo y eso nos permitió preparar el lugar aunque todavía nos faltan algunas adaptaciones y arreglos que se irán haciendo en el transcurso del año para que el Cumelén pueda quedarse definitivamente en este espacio”.

Respecto al escenario sostuvo que el mismo “era un predio del ferrocarril que pasó a ser municipal y está preparado también para los días de invierno porque tiene una casa muy confortable, ellos pasaron mucho tiempo haciendo actividades acá y querían volver a este lugar. Hoy lo están disfrutando”.

«Chabela» Giraudo- Coordinadora Cumelén

“Este año pensamos que no se podía realizar y gracias a la voluntad conjunta y a través de reuniones, conversándolo con la Dirección de Adultos Mayores, la coordinadora de Deportes y la secretaria de Acción Social de nuestro municipio pudimos hacer el Cumelen” señaló Giraudo. “Hoy están participando con mucha alegría, jugando al tejo y a las cartas siempre con todos los recaudos y los cuidados necesarios. La idea es que la pasen bien, que no se sientan presionados y que se cuiden, de todas maneras ellos ya vienen de todo un año de aprendizaje con respecto a los cuidados” prosiguió.

Giraudo reconoció que “nuestras personas mayores extrañaron muchísimo el Cumelén, los encuentros, las fiestas que se hacían y esos lindos momentos. Lo bueno es que somos un grupo que hace varios años estamos juntos, nos conocemos muy bien y si por ahí hay que frenar un poco esa euforia que traen jamás lo toman a mal”.

Sugirió que “todas las personas mayores que le tengan respeto y no miedo a esta pandemia, a veces el miedo es peor y hace mal al cuerpo y a la mente, sobre todo sabiendo que tenemos que convivir mucho tiempo así. Hay que cuidarse”.

Orfilia Torres-integrante

Es una de las participantes del Cumelén y dijo al respecto que dentro del programa “la pasamos muy bien porque en mi casa estoy sola y aburrida, venir al Cumelén me hace muy bien, fuí una de las primeras en llegar, tengo 77 años y siempre que es mi cumpleaños la coordinadora y todos mis compañeros me organizan algo, me ponen muy contenta tantas atenciones. Hemos viajado mucho con el Cumelén, a destinos como Mar del Plata, 25 de Mayo, Embalse de Rio Tercero en Córdoba y disfrutamos muchísimo. En cuanto a las actividades juego al tejo porque me encanta, yo aprendí a jugarlo en la playa donde hay mucho espacio, por ahí acá la cancha es más dura y me cuesta un poco, allá ganaba siempre y acá no puedo. Lo importante es que paso unos ratos muy hermosos”, puntualizó.

Juan Bravo- integrante

Otro de los participantes, Juan Bravo, dijo que “hasta ahora estamos pasando unos días hermosos, la coordinadora es muy buena y cariñosa, me gusta jugar al tejo, la pasamos bien, a mí me gusta el tejo pero no las bochas. Acá nos divertimos mucho después de casi un año donde tuvimos que estar encerrados, ahora en cambio somos muy compañeros y todos los días son muy lindos”, concluyó.

Fuente: INFOtec 4.0