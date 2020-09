El jefe comunal de Intendente Alvear, Juan Cruz Barton, reveló que un hombre que había sido diagnosticada con coronavirus rompió el aislamiento y se dirigió a una gomería. Ahora fue trasladado, junto a su esposa, al Hospital Centeno de Pico por ser personas de riesgo y se le abrió una causa penal por el delito de propagación de enfermedades.

Por este hecho, ahora hay 45 personas que se encuentras aisladas preventivamente. La mayoría son de Alvear.

“Desde el Municipio y la Comisaría se está haciendo trazabilidad y desde Salud también. Es importantísima la trazabilidad dentro de los comercios, dentro de los negocios, en los bares, restaurantes, y por ahí no se está cumpliendo”, dijo.

“Al no cumplirse. Estamos pagando esas consecuencias. Esta persona es dueña de una peluquería, tiene un transporte y no tenemos la trazabilidad necesaria… Por ahí sí del transporte, pero no del rubro al que él se dedica”, expresó. “Sinceramente no podíamos entender cómo no había trazabilidad si se manejan por turnos, nos fuimos enterando de cosas por parte de la población que colaboró, ya que nos llamaban y nos decían que se habían ido a cortar el pelo tal día. Y la verdad que nos fuimos enterando así por no tener trazabilidad”, expresó.

Este sábado se registró otro positivo de coronavirus: se trata de una trabajadora del sistema de salud, de Santa Rosa, que había sido considerada contacto estrecho de un caso positivo, informó el Ministerio de Salud de La Pampa. Ya se encontraba cumpliendo estricto aislamiento.

Además, el ministerio informó que ya hay 709 personas que están aisladas por ser contactos estrechos de los contagiados.

Desde el inicio de la pandemia, en la provincia se registraron un total de 222 casos positivos para COVID-19, de los cuales 33 permanecen activos, 3 fallecieron y 186 se recuperaron (entre ellos, hoy se dio de alta a una persona de la localidad de Guatraché).

Los casos confirmados activos están distribuidos de la siguiente manera: 10 en Pico, 6 en Santa Rosa, 5 en 25 de Mayo, 4 en La Adela, 2 en Toay, 2 en Duval, 1 en Catriló, 1 en Guatraché, 1 en Macachín y 1 en Intendente Alvear.

Se encuentran internadas 5 personas confirmadas para Covid-19. “Una de ellas en clínica médica del Establecimiento Asistencial Gobernador Centeno y la otras 4 se encuentran en el Centro Emergente de Asistencia Respiratoria (CEAR) de la ciudad de Santa Rosa”, informó Salud.

Fuente:Diario Textual