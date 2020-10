La intendenta de Jacinto Arauz, Gabriela Labourié, dijo estar preocupada por la movilización que se realizará hoy, más allá que entiende el planteo de la gente. Vecinas y vecinos de las provincias de Buenos Aires y La Pampa entregarán un petitorio solicitando un protocolo a

las autoridades para visitar familiares directos. Las movilizaciones se van a realizar en otros puntos limítrofes, mientras que ayer se llevó a cabo otra en la ruta nacional 35 al norte (ver aparte).

«Entiendo mucho el planteo de la gente que lo hace, por el hecho de los seres queridos, de la falta del contacto ese, mucha gente es realmente familiera y quiere ver a sus padres, hijos, nietos, es un reclamo lógico y real, pero me parece que no es el momento y que si hicimos el trabajo, el esfuerzo, en estos siete meses, creo que se podría esperar un poco más».

Resaltó que por lo que observa en los medios nacionales, «desde el Ministerio de Salud de la Nación dicen que los casos pueden llegar a ir bajando, pero no quiere decir que vaya a desaparecer la enfermedad. En este momento, precisamente en toda la zona de influencia, con la realidad de la provincia de Buenos Aires y lo que nos ha pasado en La Pampa en estos últimos días, creo que no es el momento. Si hicimos el esfuerzo en estos siete meses, podemos esperar un poquito más».

Finalmente reconoció su malestar. «La verdad que no estoy de acuerdo, también creo que tiene cierto tinte político, hay gente que en el afán de llevar la contra al gobierno provincial y nacional, no tiene en cuenta las consecuencias sanitarias que puede traer algo así», especificó.

Polémico audio.

En las últimas horas circuló masivamente un audio por Whatsapp con la vos de una mujer aduciendo haber hablado con el jefe policial araucense. «El comisario asegura que no van a impedir el contacto entre familiares, vamos a ser libres de poder acercarnos, abrazarnos, estar cerca de nuestros familiares, si es que lo queremos o deseamos hacer», dice uno de los párrafos.

En ese sentido, la jefa comunal destacó: «Lo que hablé con él no es tan así lo que él les dijo, el puesto caminero de acá se va a llevar por el antecedente del otro fin de semana, la idea es que sea pacífica de ambos lados, tanto del que va a peticionar como de la Policía que tiene que resguardar la seguridad del puesto caminero. Esperemos que sea todo tranquilo y así como hay gente que quiere participar, hay mucha otra gente que no está de acuerdo con este accionar y que el esfuerzo que hicimos todos hasta ahora por lo menos que valga la pena.

Por su parte el jefe policial araucense, Alberto Aranda, ratificó los dichos de la intendenta, sobre que no era tan así como se expresa en ese audio. Por otro lado, dijo que no había recibido directiva alguna. «Hasta ahora nadie ha dispuesto nada, ninguna de las áreas gubernamentales ha dispuesto algo, ha emitido opinión, una orden o alguna directiva. No hemos recibido ningún lineamiento al respecto», indicó escuetamente.