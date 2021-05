La titular del Consejo Nacional del PRO, Patricia Bullrich, pidió este martes al presidente Alberto Fernández una reunión para «explicarle» sus cuestionamientos al Gobierno por las negociaciones por la vacuna contra el coronavirus de Pfizer y afirmó que tiene «toda la información» sobre el tema, por lo que irá a la Justicia a «decir la verdad». Ayer, la propia empresa estadounidense la desmintió categóricamente y negó cualquier pedido de coimas de parte del gobierno argentino.

Luego de que el jefe de Estado anticipara que la denunciará ante la Justicia, la referente opositora se quejó que tanto el mandatario como el ex ministro de Salud Ginés González García «han invertido la carga de la prueba: el Presidente debería analizar y hacerle juicio a quienes no firmaron un contrato que le significó a la Argentina no tener 14 millones de vacunas». Insólitamente, la ex funcionaria que hizo la denuncia mediática le pide a los denunciados que presenten pruebas.

«Cíteme, voy hoy a la Casa Rosada y le explico, para que ponga en vereda a los funcionarios que impidieron la llegada de vacunas. No persiga al que le dice la verdad. Si le mintieron y se dejó mentir, él también es responsable», manifestó de manera desafiante la dirigente de Juntos por el Cambio.

La exdiputada nacional afirmó que se encargó de «reconstruir toda la historia» de la negociación del Gobierno con Pfizer y señaló que el entonces titular de la cartera sanitaria cuestionó a los directivos del laboratorio por haberse reunido directamente con Alberto Fernández y no con él. «Hablé con todos los involucrados en el proceso. Tengo toda la información necesaria para decir lo que estoy diciendo. Si el Presidente quiere saber la verdad y acusar a los que no trajeron las vacunas, que mire adentro de su gobierno: ahí están los responsables», subrayó la ex ministra de Seguridad.

En diálogo con Esta Mañana, el programa que conduce Luis Majul en Radio Rivadavia, la ex funcionaria con incontinencia verbal advirtió que, tras el encuentro que mantuvo el Presidente con autoridades de Pfizer, la negociación para la compra de vacunas «entró en una zona cada vez más oscura y cada vez menos comprensible» y cuestionó la «serie de excusas» que dio el Gobierno.

«Ginés le pidió a Pfizer una contraparte argentina a Pfizer, cuando ya hay una filial acá. Le pide que participe una empresa, un intermediario. Ahora el Presidente se puso bravito, pero lo vengo diciendo hace dos meses. Pfizer ofrecía buenos precios y condiciones normales, pero no lo firmaron. Se pensó que con la AstraZeneca íbamos a ser Gardel y Le Pera, pero no lo fuimos», lanzó.

Al ser consultada sobre el anuncio del mandatario respecto a que iniciará una demanda judicial en su contra, la presidenta del PRO señaló: «Yo no me tengo que defender de nada. Ellos tienen que explicar por qué no compraron las vacunas. No tengo ninguna estrategia judicial: sólo tengo que decir la verdad y la verdad es que la vacuna no está».

«Deberíamos pedir en este caso la apertura de la confidencialidad, porque hubo fallas en el proceso. El contrato es estándar, pero el problema está en las conversaciones», concluyó.