La senadora del PRO Laura Rodríguez Machado finalmente rompió el silencio sobre el escándalo que protagonizó al cederle tres pasajes ida y vuelta a Córdoba para Patricia Bullrich y su equipo para marchar contra el Gobierno.

Rodríguez Machado culpó a Cristina Kirchner, presidenta del Senado. «Tenemos que dar esta discusión sobre el tema de los pasajes. No lo manejo yo sino las autoridades del Senado», le dijo al diario Perfil.

La autoridad del Senado hoy es Cristina, titular de la Cámara Alta. «Es ético, porque sino no lo hubiera hecho. Ahora generada esta situación que es irritante se tomó la decisión de reintegrar los valores de los pasajes. La cuestión legal no es opinable porque esta ajustado a derecho», agregó la senadora. Y siguió: «Estamos dando la cara y explicando la situación. Las campañas políticas las paga el Estado».

Por otra parte, la senadora contó el detrás de escena, según su versión: «Yo le informé a Patricia Bullrich que tenía esa disponibilidad de pasajes nominados y que se los podía entregar por razones políticas. Me pidieron el decreto, se los informé, me habló de la transparencia y le dije que estaban subidos a la web del senado. Es público y conocidos por todos. Me pareció que no era una cuestión que riñera con la cuestión ética y se lo ofrecí a su secretaria. Me preguntó nuevamente de la legalidad y así fue como viajó», dijo Machado.