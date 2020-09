La intendenta Marta Paturlanne denunció al viceintendente y director de la Escuela Nº 99, Guillermo Farana, por varios incidentes violentos.

La intendenta de Santa Isabel, Marta Paturlanne, denunció al viceintendente y director de la Escuela Nº 99, Guillermo Farana, por varios incidentes violentos. “No es violencia física, pero sí sicológica, política, institucional y simbólica. Quiero dar el ejemplo”, dijo la jefa comunal.

La crisis política de Santa Isabel derivó en una denuncia penal contra Farana (presentada en la fiscalía de Victorica), situación que adquiere otra relevancia social y política ya que es el director de la Escuela Nº 99 de ese pueblo oesteño. En esa denuncia se relatan tres incidentes violentos que le apuntan a Farana: uno ocurrido en mayo de 2019 después de ganar la interna; otro en febrero de 2019 con una empleada de la Escuela y de la Municipalidad y el tercero, en una reunión del pasado 26 de agosto.

También se consignaron hechos políticos, como el accionar de Farana con relación a la pandemia.

Otra denunciante fue la secretaria de Agronomía municipal, Zulema Ordienco, a quien Farana atacó en esa última reunión.

“Vos te callás”

Paturlanne relató que entre el 19 y el 25 de mayo realizaron una reunión después de ganar la interna contra el exintendente José Luis Rodríguez, hombre fuerte del PJ.

“Estábamos en una reunión. Un integrante del grupo planteó una diferencia. Farana, a los gritos y señalándola con el dedo le dijo: ‘Vos te callás’. Esa vez no le dije nada, en público. Pero a los días le dije que era un desubicado”, explicó la intendenta.

Aseguró que a partir de ese día “me quiso imponer decisiones”. Una de ellas fue la instalación de cámaras de seguridad. “Las puso en la Municipalidad. Pero quería instalar en mi despacho. Le tuve que decir que no lo hiciera, ponerme firme”, contó.

Insultos y tensión

Otro hecho relatado es lo ocurrido el 26 de febrero de 2020 con una empleada, Marcela Argüello, trabajadora de la Municipalidad y de la Escuela. “Había surgido el tema de que la escuela tenía empleados de la Municipalidad. Eran prestados, los usaba Farana en la escuela. El los usó mal porque se los íbamos a sacar y le echó la culpa a Argüello”, dijo.

Pero otro colaborador de Paturlanne escuchó los insultos en una oficina (en la que estaban Farana y Argüello antes de llegar al despacho de la Intendencia) y cuando abrió, la mujer estaba despeinada y detrás de una mesa.

Gritos y llantos

Paturlanne y Zulema Ordienco denunciaron lo ocurrido en la reunión del 26 de agosto, cuando entrevistaron a un prestador de Internet, en una etapa de la ronda de consultas en relación al servicio.

“Farana se levantó, de la nada, y empezó a decir que no era parte más de la gestión de Marta y que el era ‘peronista’. Así, de golpe. Empezó a los gritos”, dijo Ordienco.

“Cuando quise hablar me dijo que yo llevaba enemigos a la gestión y le pedí nombres. Entonces me dijo que me callara, quiso humillarme, rebajarme, decir que yo era menos”, dijo Ordienco, con bronca e indignación al recordar lo ocurrido y con voz temblorosa.

Farana se levantó y mientras hablaba, avanzó hacia Paturlanne

Otra testigo de lo ocurrido -que declaró con identidad reservada- le dijo a El Diario: “Una cosa es que lo contemos. Otra cosa es lo que pasó ahí, el clima que se generó. Todas nos pusimos a llorar, las mujeres y también algunos hombres”. Precisamente esta testigo de identidad reservada (situación avalada por la Unidad de Género de la Unidad Regional 4) pretende animar a otras mujeres a relatar las situaciones de violencia.