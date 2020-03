Luis Bertone, dirigente del PRO, accionista del Hotel Calfucurá, dueño de un coto de caza y exfuncionario nacional en La Pampa, generó otra polémica: dijo que para que todos tengan alcohol en gel deberían subir aún más el precio.

«El compañero Alberto (Fernández) no entiende mucho de microeconimía», tuiteó. «El alcohol en gel falta porque la gente compra en exceso. La única manera de evitar eso es subiendo el precio, guste a quien le guste. Si no suben el precio, no vas a tener tu alcohol«, lanzó el exrepresentante en la patagonia del Ministerio de Trabajo de la Nación.

Hace unos días, Bertone había cuestionado duramente al Gobierno provincial por suspender la temporada de caza. Los trató de «burócratas».

Esta manaña, el presidente Alberto Fernández dijo que va a “poner al Ministerio de Trabajo y a Defensa de la Competencia a perseguir a todo el que aumente los precios”de los productos, en medio de la pandemia de coronavirus. Aseguró que está “usando el Estado a favor de la gente” y resaltó que no va a permitir que “un número mínimo de vivos nos tomen a todos de bobos”.

«El riesgo de los argentinos no puede ser negocio para nadie», advirtió el mandatario sobre cómo enfrentará los aumentos de precios que se dieron en los últimos días.

Fuente: Diario Textual