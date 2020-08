El ex ministro de Finanzas macrista, Luis Caputo, expresó sus felicitaciones al Gobierno nacional por lograr un acuerdo con los acreedores por la deuda que él y la gestión que integró generaron.

«Gran acuerdo! Felicitaciones al Presidente Alberto Fernández, al ministro Martín Guzmán y a todos los involucrados. Ojalá esta pesadilla de pandemia termine pronto y comience el proceso de recuperación económica que tanto necesita la gente!», expresó a través de su cuenta personal de Twitter.

Esto ocurre luego del apoyo que brindó a la propuesta de canje que había realizado el Gobierno a los acreedores a principio de julio, cuando consideró que es “aceptable y acorde a las posibilidades del país”.

En aquel entonces, el ex funcionario afirmó que se trataba de una “muy buena propuesta de Canje, con niveles de NPV aceptables para los acreedores y acordes a las posibilidades del país”.