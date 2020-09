Luego de ser denunciado por acoso, hostigamiento y presunta violencia de género, Cristian ‘El Ogro’ Fabbiani rompió el silencio y se defendió de las acusaciones. En diálogo con Diario Clarín, el futbolista que supo tener un breve paso por el Club Atlético River Plate y actualmente milita en el Club Social y Deportivo Merlo aseguró que la denuncia de la tarotista de famosos Valeria Coronel es «mentira».

Asegurando que el teléfono desde donde se enviaron los mensajes de los chats filtrados por Primicias Ya, Fabbiani manifestó que en poco tiempo conocerá quién es la persona que está detrás de esta situación. De todos modos, el ‘Ogro’ descalificó a Valeria Coronel y generó aún más polémica en un caso que tuvo mucha repercusión durante el día miércoles.

La insólita defensa de Cristian Fabbiani: para él, la tarotista «quiere fama»

“Lo único que puedo decir es que es todo mentira y (Coronel) quiere fama de una manera muy estúpida. Ya declaré (en la Justicia) y ella no se presentó. Era obvio…”, enfatizó Fabbiani, quien también se expresó en sus historias de Instagram publicando el número del cual salieron los mensajes y asegurando que ese no es su contacto personal.

Acto seguido, su abogado Pablo Torres Barthe agregó: “A él no le notificaron nada. Se enteró por los medios, se comunicó conmigo y decidimos presentarnos espontáneamente porque esto es mentira y afecta su imagen. Él no tiene idea quién es esta mujer y eso se lo explicó a la fiscal que le tomó declaración”.

“Ya pidieron esos datos a la compañía de telefonía celular. Y en cuanto a la denunciante, ella fue citada ayer (por este martes) para brindar su declaración testimonial y no lo hizo. Cristian quiere que esta persona se retracte públicamente”, sentenció el letrado, dejando clara la postura del futbolista a la espera de que la Justicia se expida a su favor en esta causa.

Los chats filtrados entre Valeria Coronel y el número asociado a Cristian Fabbiani

En las últimas horas, los chats filtrados entre Valeria Coronel y el teléfono del que Cristian Fabbiani asegura no tener ningún tipo de vínculo mostraron largas conversaciones e insistencias por parte de la persona que se ubicó del otro lado de la pantalla. Defendiéndose del hostigamiento y el acoso, Coronel recalcó en uno de sus últimos mensajes: “Creo que es la milésima vez que te explico durante todo el año que no salgo con nadie que tengo marido y que no me interesa ningún otro tipo que no sea mi marido”.

“Está conducta de hostigamiento ha afectado mi dignidad como mujer, sumado a que afectó a mi integridad psicológica llegando al extremo de temer por mi integridad física”, explicó la tarotista Valeria Coronel en la denuncia formalizada durante las últimas horas. Por su parte, el ‘Ogro’ Fabbiani ya se ha expedido públicamente y sólo queda esperar lo que determinará la Justicia próximamente.