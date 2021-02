Insólito: a un vecino de Realicó le colocaron un poste en la entrada a su vivienda

El poste está en el sector que da hacia el portón de ingreso al patio de la vivienda ubicada en Pasaje Martín M. de Güemes, entre Constitución y Pasaje Sargento Cabral.

El propietario del inmueble, José García Gner, hizo público su reclamo en las redes sociales con un duro posteo:

«Alguien me puede informar quien saca estos postes mal puestos???? Fueron re cráneos los que lo pusieron. Semejante vereda y lo pusieron justo al medio del portón. Entra el auto si te re cagás. Ya nos quejamos en Pico porque tuvimos que presentar papeles para que lo saquen cuando nadie pidió permiso para ponerlo y menos en ese lugar. Si alguien sabe a quien tenemos que dirigirnos me avisa. A fin de mes lo agarro con la motosierra y a llorar a la iglesia y a cagar al campito. Ya me cansaron. He dicho».