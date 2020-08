El ex compañero de fórmula de Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, siguió este jueves con su prédica anticuarentena y la llevó incluso un paso más allá al pasar de la crítica a la amenaza directa y advirtió que, una vez superada la pandemia de coronavirus Covid-19, «los infectólogos no van a poder salir a la calle».

Pichetto, que se alineó casi de manera automática a los discursos de Donald Trump y Jair Bolsonaro, los más acérrimos detractores de las cuarentenas y jefes de Estado de los dos países que reúnen más de un tercio de todos los muertos por coronavirus en el mundo, aseguró a Radio Rivadavia que «estos médicos militantes no van a poder salir a la calle».

E insistió: «Cuidado con este tema sobre esas personas que te dicen que no podés salir, que no podemos caminar, que tapate la boca, lavate la cara. Todos estos tipos que estuvieron inundando la pantalla durante casi cinco meses, cuando este ciclo termine les va a pasar como a esos periodistas cuando volvieron de Malvinas no pudieron salir más a la calle».

Pichetto, enrolado en el ala más dura de Juntos por el Cambio y que está convocando a una nueva marcha anticuarentena preocupados más por la marcha de la economía que por las vidas que se pierden, aseguró que «los epidemiólogos estuvieron de fiesta mucho tiempo, eran la voz única. Hasta el Ejecutivo delegaba sus decisiones en ellos».

El ex candidato a la vicepresidencia por el macrismo cuestionó además «la imagen de que no se podía hacer nada y tu vida se convirtió en una cosa muy oscura, que no podés tener vida social, que te impiden proyectar un encuentro familiar».

Y siguió: «Cuando la gente ve aparecer a estos epidemiólogos no los aguanta más. No te tiran un centro, no te dicen nada bueno. Te tiran lo de vacuna, y son buenas noticias, pero esta gente ha sido alentadora de la muerte».

Pichetto incluso llegó a decir que la cuarentena era un mecanismo «para inmovilizara a la población para siempre». Al principio la cuarentena «parecía razonable para preparar el sistema de salud pero después se convirtió en un mecanismo para inmovilizar a la población para siempre».

La avanzada anticuarentena del macrismo comenzó a escalar en los últimos días. El ex ministro de Salud de Macri, Adolfo Rubinstein, luego degradado al rol de Secretario cuando el ex presidente eliminó el ministerio de Salud, aseguró días atrás que el gobierno de Alberto Fernández «se enamoró de la cuarentena, asesorado por científicos y médicos militantes».