Anoche pasé mi mejor noche. Me siento bárbaro, la capacidad pulmonar está bárbara, con oxigenación y ningún dolor de garganta ni muscular», expresó Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora que dio positivo de coronavirus y está internado hace más de 10 días.

Según informó Infobae, el político brindó una entrevista al programa televisivo «La Peña de Morfi» y manifestó sus sensaciones después de haber sido sometido a un tratamiento con plasma durante la semana pasada.

«Estoy un poco colorado por los corticoides, pero estoy bien. Estoy feliz porque creo que esta lucha valió la pena”, afirmó. Detalló que el miércoles pasado «fue un quiebre de la enfermedad» porque se le había reducido la capacidad pulmonar, pero 24 horas después de la intervención que le hicieron para suministrarle plasma empezó a sentirse mejor.

“Esto le puede pasar a cualquiera. Tomé todos los recaudos necesarios. Por mi actividad tenía roce con mucha gente. Esta batalla es la que muchos están dando en Argentina. Hasta que no haya una vacuna hay que cuidarse”, reflexionó el jefe comunal.

Visiblemente emocionado, Insaurralde le agradeció al equipo de profesionales de la salud del Hospital Lavallol, donde está internado.

“Tengo una familia hermosa y no tengo más que palabras de agradecimiento en este momento. Siento a mis seres queridos adentro de esta habitación. Ojalá que en 48 o 72 horas me pueda ir porque se está haciendo largo y comienza a ser angustiante. Yo lucho porque me gusta, por mis convicciones, por Lomas de Zamora, por los vecinos, pero mi motor son mis cuatro hijos, mi mujer, mi mamá y mis hermanas”, señaló.

Por su parte, Jésica Cirio, pareja del intendente con quien tiene una pequeña hija llamada Chloe, también participó de la entrevista desde su casa: “Queremos que salga rápido y que esté bien, con energía. Lo extrañamos mucho y esto se está haciendo largo”.

Ámbito Financiero precisó que el último parte dado ayer sábado por el hospital donde se encuentra Insaurralde informó que «el intendente se encuentra de muy buen ánimo y clínicamente estable, con saturación normal y buena mecánica respiratoria».

Foto: eldiariocba.com.ar