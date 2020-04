La titular de ANSES en nuestra provincia, Cecilia Corzo, explicó que desde ese día se atenderán reclamos de las personas que por cuestiones administrativas no fueron incluidas en el beneficio de los $10.000 que otorga el Estado en el marco de la crisis.

Las personas que no fueron incluidas en el beneficio oficial de $10.000 en el marco de la crisis que disparó el coronavirus tendrán una segunda instancia administrativa para hacer reclamos y aclarar información a partir del próximo 22 de abril.

Así lo confirmó la titular de la delegación local de ANSES, Cecilia Corzo. La funcionaria explicó que hay casos de errores administrativos, deficiencias en el cruce de información o datos antiguos en relación a algunas personas.

Ratificó que en principio serán 52.337 pampeanos y pampeanas quienes cobren el Ingreso de Emergencia.

Corzo dijo respecto de las personas a las que se le rechazó la solicitud que a partir del 22 de abril «se abre una nueva instancia. Hubo personas cuya situación era informal, o con datos no actualizados, aparecían vinculadas con otras personas, una expareja con trabajo en blanco, por ejemplo, y se rechaza porque el grupo familiar tiene un trabajo en blanco», precisó.

«Los detalles sobre los alcances de esa etapa están en pleno desarrollo. Ya lo vamos a informar mejor. Sí está definida esa fecha y vamos a estar atentos», añadió la titular de ANSES.

La funcionaria aclaró, en tanto, que en aquellos casos en que no ha sido asignado aun un número de CBU «se recomienda generar igualmente la cable de seguridad social». «Se podrán ingresar desde el 16 de abril y elegir el medio de pago entre las opciones que haya», dijo Corzo.

«Va a haber varias opciones, en el banco, en el correo argentino, o en un punto efectivo. Lo importante es que cuando conozcamos las opciones las hagamos públicas para que no haya engaños, porque lamentablemente existen estas estafas. ANSES no está llamando a nadie por estos 10.000 pesos, que además no son para jubilados y jubiladas, sino para monotributistas sociales y trabajadores informales», añadió Corzo.

La titular de la oficina de ANSES lamentó en declaraciones a Radio Kermés que la sede de esa dependencia «todavía está cerrada, estamos acatando el aislamiento social y obligatorio, obviamente que las alternativas más que nada son la página web o las redes oficiales. Cualquier cambio en cuanto a la atención lo informaremos también».

Corzo indicó que «por ahora hay que esperar, no estamos atendiendo trámites personales, algunas cosas no se pueden hacer por vía electrónica. En cuanto tengamos la posibilidad de canalizar estas cuestiones iremos avisando para avanzar y solucionar. No es independiente cada delegación, obviamente, necesitamos instrucciones del nivel nacional».

«Es una situación difícil que cambia minuto a minuto, no es lo ideal, desde ya, y hay que tener un poco de paciencia. Se están trabajando distintas alternativas», completó.

