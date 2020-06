Una increíble y repudiable situación pasó cuando un hombre que estaba corriendo en Londres, Inglaterra, pateó un cisne bebé en la cabeza y, ahora, el indefenso animal está con daño cerebral.

El hecho ocurrió el pasado 8 de junio. Según relatan los medios de aquel país, la policía busca testigos que hayan visto la situación para poder proceder. También agregaron que actualmente el pato es atendido por el «Swan Sacntuary» aunque sostienen que «no hay un buen pronóstico».

En un comunicado, la seguridad del parque Richmond agregó que «cerca de las 17:30 un corredor pateó a un cisne recién nacido que se le cruzó en el camino». La información la brindó el diario británico Daily Mirror que, además, indicó que ya hay un sospechoso: un hombre de 60 años, con pelo gris y zapatillas negras.

#Witnessappeal Yesterday at about 17:30 hours at Pen Ponds, #Richmondpark a jogger kicked a newborn Cygnet out of his way instead of going around. The cygnet is currently being cared for @Swan_Sanctuary. Unfortunately it’s not looking good for the Cygnet pic.twitter.com/wQorC5SlpX

— Royal Parks Police (@MPSRoyal_Parks) June 9, 2020