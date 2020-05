En total, estuvieron juntos cuatro años. Vivieron en Italia y Argentina. Tuvieron un hijo. Se separaron en medio de denuncias públicas por violencia verbal, apostaron a su amor con una segunda oportunidad, que no prosperó. Ella se lanzó como solista estrenando una canción sobre su historia de amor y se describía como una “tonta”, él le respondió con otros temas en su banda de rock.

Cortaron todo tipo de vínculo, él se fue a vivir a Italia, ella viajó para que se reencontrara con su hijo. Protagonizaron fuertes peleas en las redes sociales, a través de las cuales él terminó defendiéndola cuando quedó en medio de una polémica y la saludó por el Día de la Madre. Se reencontraron en el acto de fin de año del jardín de su hijo, que pasaba a primer grado, posaron juntos para una foto familiar y las compartieron en las mismas redes que antes se habían peleado.

Y ahora, ocho años después, están pasando la cuarentena juntos. Pero durmiendo “en cuartos separados”, según sostuvo ella cuando le preguntaron si habían tenido relaciones sexuales.

Jimena Barón y Daniel Osvaldo se conocieron en 2012 por mensaje de texto. El celestino fue un productor de Pura Química, el ciclo que conducía Germán Paoloski en la pantalla de ESPN. En ese entonces, el futbolista jugaba en Italia y había ido como invitado en una de sus visitas a la Argentina. Ella lo vio por televisión y le cautivó un particular detalle del jugador: mientras hablaba, se tocaba los hilos del pantalón roto que vestía.

Le comentó sobre el flechazo a su amiga Eugenia Tobal, que era parte del ciclo, y quien habló con el productor. Emulando a Cupido, lograron que la actriz y el entonces futbolista comenzaran a hablar por mensaje de texto.

Así, comenzó una relación a distancia. Ella viajó durante sus vacaciones, pero estaba grabando Sos mi hombre, ficción de El Trece que protagonizaban Celeste Cid y Luciano Castro en la cual interpretaba a una boxeadora. Y en febrero de 2013 se sentó con la producción de Polka y les habló desde el corazón. Les contó que estaba muy enamorada, que no aguantaba más la distancia y que se iría a vivir a Italia con su novio.

Se despidió de sus compañeros, armó las valijas, cerró su departamento y tomó el primer avión con destino a Roma. De esa forma, seguía retrasando el sueño de lanzarse como solista, y escribía canciones que quedaban en sus cuadernos sabiendo que algún día las interpretaría sobre un escenario.

En marzo de 2014, y con una mudanza a Torino en el medio –el jugador se fue a la Juventus–, nació Morrison, el primer hijo de la actriz y el cuarto de Daniel Osvaldo. El ex futbolista es padre de Gianluca –que vive en Buenos Aires, fruto de una relación que mantuvo antes de irse a Europa–, y Victoria y María Helena, a quienes tuvo con la modelo italiana Elena Braccini.

“Cuando lo conozco a Daniel, más las historias alteradas que él me contaba, dije: ‘Estoy conociendo a un hombre que no puede ver a los hijos, porque las mamás no sé qué…’. Historias que con el tiempo y por conocer a esas mujeres, después dije: ‘Qué hijo de put…, no era tan así esta historia’. Pero yo creo que era mi momento de ser la heroína, de salvarle la vida a ese pobre chico, con una vida tan complicada por personas ajenas a él. Yo dije: ‘Yo lo quiero ayudar’. Encima, yo soy una mina súper culposa. Después, con el tren en movimiento, no me pude zafar, no pude salir”, contó la actriz cuando ya se había separado de Osvaldo.

A principios de 2015, Osvaldo firmaba contrato con Boca Juniors y la actriz regresaba a la Argentina con la esperanza de retomar su carrera. Tiempo después, ella contó que él no quería que trabajara, es por eso que cuando quiso aceptar algún proyecto, llegaron las primeras peleas.

En mayo, cuando ella había aceptado sumarse a Esperanza Mía -y de esa forma retomaba su carrera como actriz-, confirmaban su separación en medio de denuncias públicas por violencia verbal. Según el relato de la actriz, cuando se iba a ensayar, recibía mensajes con insultos de parte de su ex, que le decía “gatito barato” y “andá a chupar p…”.

Después de recibir los violentos mensajes, Jimena regresó a la casa que compartían en un exclusivo barrio en la zona de Tigre –eran vecinos de Gianinna Maradona–, y se encontró con un placard vacío. El futbolista había hecho las valijas y se había ido, sin darle ningún tipo de explicación.

A los pocos días, aparecieron fotos de Daniel Osvaldo junto a la cantante de rock Militta Bora, con quien además compartía un tatuaje. Él escribió el nombre de ella en su muñeca, mientras que la artista plasmó el del futbolista en su brazo.

Dicha relación no prosperó y la carrera de Osvaldo como futbolista llegaba a su fin en medio de peleas con el entonces DT Guillermo Barros Schelotto, que le reprochaba actitudes inapropiadas dentro del vestuario, como fumar.

La cantante también apostó al amor y vivió una relación con Matías Tasín, a quien años más tarde -ya distanciados- le presentaría a Nicole Neumann. Estuvieron de novios algunos meses, incluso viajaron a Miami al casamiento de un familiar de ella, pero terminaron separados, y en buenos términos.

Nueva oportunidad y la llegada de “La Tonta”

En marzo de 2016, Jimena Barón le daba una segunda oportunidad al padre de su hijo, con la esperanza de que esa vez sí funcionara y pudieran continuar con la familia que habían formado tras la llegada de Morrison. “No hay nada que entender ni que explicar”, remarcaba en ese entonces la actriz intentando que su relación dejara de ser mediática.

Sin embargo, en mayo de ese mismo año confirmó que la reconciliación no había funcionado y habían decidido separarse de manera definitiva. Y así, logró cumplir el sueño de lanzarse como solista. Su primer tema fue “La tonta”, tema que indirectamente le dedicó a él: “Vuelvo a ser la tonta que se amolda a tu rutina, la que te espera mientras te cocina. Que se pone contenta si te ve y si no también. Y sin querer todo lo que juré jamás volverá a ser, me vuelve y lo repito una y otra vez. Pedazos de ilusión que rescaté, vuelvo a romper”.

Ocho años más tarde

En octubre pasado, el ex futbolista tuvo su primer acercamiento al saludarla por el Día de la Madre. “Está todo súper bien como padres de la criatura y me parece genial si sus dichos de amor sobre las mamás de sus hijos fueron genuinos. Yo creo que cualquier hombre, separado o en pareja, tendría que sentir que la mujer de su vida es la mujer a la que eligió para tener hijos. Pero cualquier gesto que no sea feo de su parte, me encanta”, indicó la actriz sobre la actitud de su ex.

En diciembre apareció la primera foto familiar. “Vamos carajo los padres, y Momo feliz”, escribió Jimena en las redes sociales junto a la imagen.

Los primeros indicios de una posible reconciliaron llegaron también por parte de él, que escribió una serie de indirectas en las redes sociales. Ella se encarga de aclarar que todo es “por su hijo”, mientras que él aprovechó la ocasión para hacerle un divertido reproche.

El cantante había posteado un video en el cual aparece tocando junto a Morrison y su hijo mayor, Gianluca. “Osvaldo’s Band. Qué hermoso es poder compartir estos momentos con ustedes. ¡¡Los amo!!”, destacó el líder de Barrio Viejo en Instagram, tiene casi medio millón de seguidores.

“Jajaja la p.. madre. Muy pop los arreglos de ese niño. Me morí. Ya voy a unirme a la banda. Lo extraño demasiado”, escribió la actriz en alusión a que su hijo se había ido a pasar unos días de la cuarentena a la casa de su padre.

El futbolista aprovechó el mensaje de la cantante para hacerle un comentario que no pasó desapercibido. “Te faltó una S en la antepenúltima”, respondió el ex futbolista, aludiendo a que su ex debería haberse referido en plural. “Los extraño”, sería el mensaje de Jimena, según el pedido de Osvaldo.

Reencuentro y convivencia

Jimena cumplió años el último fin de semana y, según su relato, cuando fue a buscar a su hijo a la casa de Osvaldo, el niño le pidió que se quedara y lo celebrara allí. «Me dijo que no quería volver al departamento, que quería estar con el hermano, el perro y el papá y ‘con vos también, quedate’. Padre adhiere, ‘quedate’. ¿Se terminará el mundo? Me quedo. Hay pasto, recuerdo cómo se siente tener el sol en la cara, el perro y a mi hijo, el fin de la paz y el silencio, el quilombo que más extrañaba. Recuerdos cien mil por segundo”, escribió en un posteo que acompañó con fotos y videos del festejo.

“Se abren vinos, potes de helado, se sigue recordando toneladas por minuto pero se ríe. Cumplo 33 años, se festeja, e inesperadamente es un cumpleaños de los más lindos, muy inesperadamente. Momo nos regala un show de trap, se abre champán, pregunta si los sueños se cumplen. Daniel intenta justificar la torta ya comida (que hice yo hace dos días), la vela y la bengala usada. Comienza eufórico a cantar el feliz cumpleaños en inglés, el padre en un acto patriótico se indigna. Bailamos hasta las 9 am. Vimos el amanecer. El alma se llena de curitas invisibles, se siente bien”, contó la artista. Todos los detalles quedaron documentados a través del material que publicó. Todos con un común denominador: la sonrisa en el rostro de todos los presentes.