Autoridades de la municipalidad de esta localidad repudiaron un nuevo ataque de vándalos a la plaza del Centro Cívico. En la mañana del sábado descubrieron numerosas luminarias destrozadas. Los daños los hicieron en un horario en la que hay prohibición de circular. Es la tercera vez que ocurre un hecho similar en ese espacio público.

Desde la comuna calificaron de «inadaptados» a quienes protagonizaron el vandalismo contra la plaza que está ubicada entre el edificio comunal, el Banco de La Pampa y la Tecnicatura. Allí numerosas farolas que de noche alumbran el paso por el lugar a través de veredas internas fueron literalmente destrozadas.

La municipalidad comunicó el hecho delictivo a través de su página oficial en Facebook. «Inadaptados, no hay otro término que pueda definir de mejor manera a quienes no se adaptan a vivir en comunidad. Rompen por romper. No denota un acto de protesta, sino de cobardía: aprovechar la soledad de la noche, la ausencia de testigos, para llevar adelante un acto irracional», dispararon.

«En la noche del viernes o madrugada del sábado, a pesar de que no se permite la circulación de personas después de la hora 18, un nuevo acto de vandalismo tuvo lugar en la plaza de siempre. Es la que está entre la municipalidad, el banco y la tecnicatura», agregaron.

«Estos vándalos, difícilmente puedan razonar que esas luminarias no son un lujo, ni un adorno, sino un sistema de iluminación para dar mayor seguridad a la comunidad. Pero con la impunidad que da el anonimato, una y otra vez repiten el acto vandálico que destruye lo que le pertenece a cada uno de los vecinos», concluyó el parte municipal.

Tres infracciones.

Por su parte, fuentes policiales revelaron que ayer a la madrugada, personal de la comisaría departamental de esta localidad, le iniciaron causas judiciales a tres personas que infraccionaron las restricciones de circulación. Transitaban en forma pedestre por la vía pública. Aproximadamente a las 3.30, en una de las recorridas periódicas, un móvil de la dependencia policial encontró a dos vecinos transitando por la vía pública sin poder justificar su presencia en un horario afectado a restricción de circulación por lo que fueron encausados por violar la disposición de los artículos 205 y 239 del Código Penal.

Posteriormente, poco después de las 5, encontraron a otro poblador que tampoco dio motivos entendibles de su circulación y también fue encausado por el mismo motivo que los anteriores.

Fuente: Diario La Arena