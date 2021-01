Luego de detectarse la primera muerte en Castex -una mujer de 59 años que pertenecía al grupo de riesgo- este diario dialogó con uno de los hijos quien relató la odisea sufrida por la mujer y por su familia para que lograra ser atendida.

Según explicó el hombre, el domingo a la tarde su madre empezó con dolores musculares y con otros síntomas asociados al covid-19 y pidió repetidas veces que una ambulancia del Hospital «Pablo F. Lacoste» fuera a buscarla pero el servicio le fue negado, tal como a otros pacientes que le hicieron saber a este medio su malestar con la atención del nosocomio local. En una de las comunicaciones que mantuvo la señora pidiendo la ambulancia, uno de los operadores que la atendió le sugirió llamar a las lineas de atención por covid, y según la familia, la mujer llamó incansablemente pero nunca recibió respuesta.

Uno de sus hijos, que contaba con movilidad propia, llevó a la mujer al centro asistencial pero antes de entrar al establecimiento su madre se desvaneció. Luego de pedir ayuda a personas que se encontraban cerca, una trabajadora ingresó a la mujer en una silla de ruedas hasta la guardia, donde según lo relatado por su hijo, permaneció por al menos dos horas hasta que fuera atendida.

«Mi hermano me cuenta que pidió si no le podían alcanzar un vaso de agua, pero un chico le dijo que aguantara porque estaba haciendo el cambio de guardia» relató el hombre, que además explicó que el recambio se realizó a las 20 y hasta cerca de las 21 su madre no fue atendida. Según relató el hijo al cronista, su madre fue internada en el nosocomio local por la fuerte suba de azúcar en sangre que presentaba y que por los síntomas, ya le habían asignado un turno para hisoparse el lunes. Alrededor de las 3y30 de la madrugada del lunes, y por no poder estabilizar a la mujer, los profesionales del hospital local deciden derivarla a Pico, donde nunca se les informó que presentaba síntomas compatibles con covid-19.

En General Pico, la mujer estuvo dos días internadas hasta que finalmente fue hisopada, arrojando un resultado positivo, y es trasladada a terapia junto a otros paciente con covid. «En Pico, ella estuvo en la guardia,la veían los médicos y la iban observando; después entró mi cuñada, la ayudó a ir al baño y hasta ese momento no habían descubierto que tenia covid. Después le hicieron el hisopado y directamente no pudieron entrar más pero ya habían pasado dos días» remarcó el hijo de la primera victima castense.

«Y todo el tiempo que estuvo ahí no se que protocolo habrán hecho, la verdad no se, porque acá en Pico se dieron cuenta después»,agregó el hombre en referencia a los síntomas que presentaba su madre.

Desde que dio positivo, la familia de la primera víctima castense vivió momentos de total incertidumbre, tal como lo relató el hombre «desde que dio positivo nos empezaron a pasar partes médicos cada 24 horas, por mas que llamabas no te decían nada, ahí empezó el problema, fue todo para atrás hasta que falleció» explicó tristemente.

«Cuando llamaba nunca te querían decir nada, te decían llamá mañana a las 12 y así cada 24 horas, entonces justo llamó a la noche y me atendió una chica, una enfermera o una doctora y me pasa el parte médica y me dice «no te lo puedo pasar pero te digo como está tu mamá», y me comentó que estaba con la traquea, está sedada para que no se quite el respirador, estaban tratando de bajarle el azúcar y tratando el covid».

Al recibir información de la profesional de salud, el muchacho comentó a Impacto Castex que consultó sobre el el plasma porque «teníamos donantes de plasma y nos dijeron que si lo hubiéramos hecho de un principio podría haber estado bastante bien pero eso se tiene que hacer de un principio».

Finalmente, la familia recibió el día viernes la triste noticia sobre el deceso de su madre, y en el medio del dolor por la pérdida, quedan bastantes dudas sobre el desempeño médico del hospital castense, «seguramente ya estaba con el covid acá en Castex» comentó el hombre y agregó «hubo errores muy malos, es una lastima porque nuestro pueblo es una ciudad y tener un hospital así es lamentable, tener un hospital que no te atienden como deben, vos escuchas y dicen el personal está muy cansado, con 7 camas imagínate, imagínate en Santa Rosa o Pico con más internados. acá están cansados con 7 camas» disparó indignado el hijo de la primera víctima por covid en Castex.