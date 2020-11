Independiente, de buen andar en el torneo doméstico y en la Copa Sudamericana, recibirá este sábado al alicaído Central Córdoba de Santiago del Estero, en un partido válido por la cuarta fecha de la Zona 2 de la Copa de Liga Profesional. El encuentro se jugará a partir de las 21.30 en el estado Libertadores de América, en Avellaneda, con el arbitraje de Ariel Penel y televisación de la señal Fox Sports.

El grupo tiene como líder a Colón con 7 unidades, luego se ubican Independiente con 5, Defensa y Justicia con 2 y cierran los santiagueños con apenas un punto. Independiente es consciente que con un triunfo quedará muy cerca de avanzar a la fase de campeonato, a la que accederán los dos primeros de cada zona, aunque también le dará prioridad al partido que animará por los octavos de final de la Copa Sudamericana el miércoles próximo en Uruguay, ante el local Fénix. Por esa razón, el entrenador Lucas Pusineri preservará algunos jugadores como el goleador Silvio Romero, el lateral derecho Fabricio Bustos y el mediocampista Lucas Romero, mientras espera que el arquero uruguayo Sebastián Sosa, la figura del equipo en el inicio de la nueva temporada, supere una lesión muscular para que pueda estar disponible en Uruguay. En relación al partido del fin de semana pasado, Pusineri incluirá al colombiano Andrés Roa por Alan Soñora, al tucumano Pablo Hernández por Lucas González y evalúa entre Martín Landaburu y Alan Velasco para acompañar en el ataque a Nicolás Messiniti. Su rival, Central Córdoba, podría repetir la formación que perdió en la fecha pasada con Colón, pese a que el entrenador Alfredo Berti no está conforme con el rendimiento que mostró el equipo. Probables Formaciones Independiente:

Milton Álvarez; Gonzalo Asís, Alan Franco, Alexander Barboza o Sergio Barreto y Thomas Ortega; Carlos Benavídez, Pablo Hernández, Federico Martínez y Andrés Roa; Nicolás Messiniti y Martín Landaburu o Alan Velasco. DT: Lucas Pusineri.

Central Córdoba (Santiago del Estero):

Alejandro Sánchez; Ismael Quilez, Oscar Salomón, Franco Sbuttoni y Jonathan Bay; Juan Galeano, Cristian Vega, Ariel Rojas y Juan Ignacio Vieyra; Claudio Riaño y Abel Argañaraz. DT: Alfredo Berti. Árbitro: Ariel Penel. – Cancha: Independiente.

Hora de inicio: 21.30. – TV: Fox Sports.

