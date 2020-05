: Trying to get property 'child' of non-object inon line

Más de cien personas incumplieron la cuarentena para paliar las consecuencias del coronavirus para celebrar una boda judía ortodoxa sefaradí. El evento se realizó en el salón de un edificio ubicado en el barrio porteño de Once, reconocido por albergar a gran parte de la población judía ortodoxa de la Ciudad de Buenos Aires.

«La indignación fue aún mayor cuando se divulgaron imágenes de la reunión, en las que se puede ver a un número elevado de personas en un espacio pequeño, donde nadie usaba barbijo ni respetaba la distancia de dos metros requerida. Incluso uno de los videos difundidos muestra a los participantes dándose besos y abrazos«, indica la Agencia Judía de Noticias.

Según se informó en la noche del lunes, hay ocho personas detenidas por estos sucesos, entre los que se encontrarían la pareja que contrajo matrimonio y sus padres. Tras la difusión de lo ocurrido, diversos rabinos de la comunidad judía argentina expresaron su preocupación y su sorpresa, y aseguraron estar analizando los hechos en detalle.

El rabino Yosef Feigelstock, referente de Jabad Lubavitch Argentina, envió una carta rechazando lo sucedido. “Recibí información de que hay miembros de nuestra comunidad que participaron de un casamiento con muchos invitados sin guardar la distancia social y sin barbijos ni máscaras de protección. Dejo en claro que está prohibido participar en esos casamientos o reuniones, y si una persona ya estuvo en una de esas actividades, debe quedar aislado de nuestra comunidad por lo mínimo por 35 dias y debe cumplir la cuarentena en su casa”, manifestó.

El secretario de Cultura de la AMIA y presidente del Vaad Hakehilot, Eliahu Hamra, expresó su indignación y repudio ante lo ocurrido. En un mensaje a través de su cuenta de Twitter, firmó que “la comunidad judía ortodoxa en Argentina repudia esta acción” y llamó a “seguir con total responsabilidad las medidas e instrucciones de las autoridades sanitarias”.

En virtud de los hechos de público conocimiento, les informo que la comunidad judía ortodoxa en Argentina repudia esta acción llevada a cabo por particulares en lugares privados que no han cumplido con el aislamiento social, preventivo y obligatorio. — Eliahu Hamra אליהו המרה (@EliahuHamra) May 25, 2020