La delegación La Pampa del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), repudió los dichos del ex precandidato a intendente del PRO en Catriló, José Urrestarazu, que hace unos días había dicho que «son todos indios ahí», sobre un

homenaje a los pueblos originarios que se va a realizar en Uriburu. Hay una denuncia en marcha contra el dirigente del macrismo que está actualmente viviendo en Uriburu.

«Hace unos días, el intendente de Uriburu, Pascual Fernández, se reunió con el Consejo de Lonkos y Aborígenes para colocar una escultura en homenaje a los pueblos originarios y principalmente a las machis en el día de la mujer», indicó el documento que lleva la firma de la delegada del Inadi, Sonia Ramos.

«El denunciado publicó en su cuenta de Facebook un mensaje prejuicioso y estigmatizante hacia los pueblos originarios y los y las habitantes de dicha localidad», agregó.

«Debemos como comunidad, reivindicar a los pueblos originarios de nuestra provincia y del país que fueron históricamente agraviados y han tenido que recorrer un camino con muchas dificultades que van desde la pérdida de sus tierras y su cultura hasta la negación de su existencia. No podemos permitir que se sigan vulnerando sus derechos ni los de ningún habitante de La Pampa», señaló.

«Ante esto, desde Inadi La Pampa informamos que las denuncias correspondientes se encuentran en curso con el objetivo de promover la reflexión histórica y el diálogo intercultural acerca de los derechos de los pueblos originarios. No toleraremos más discursos que promuevan el odio y la violencia hacia ningún habitante del pueblo argentino», concluyó.

