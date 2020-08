Viviana Canosa fue imputada por «ejercicio ilegal de la medicina» tras mostrarse en su programa “Nada personal” bebiendo dióxido de cloro, una sustancia muy contraproducente para el organismo que puede llegar a causar fallas multiorgánicas y provocar la muerte.

La denuncia por “delito de curandería o ejercicio ilegal de la medicina» fue impulsada por el diputado del Frente de Todos, Mariano Mansillam, y confirmada por el abogado de la conductora,Juan Manuel Dragani, quien destacó que «ella está mal y angustiada».

“Viviana fue imputada por una causa penal contravencional, pero le imputaron un artículo por ejercicio ilegal de la medicina”, puntualizó el abogado indicó que “este diputado hizo la denuncia de forma poco entendible, entiendo que las conductas están cargadas de subjetividad pero ella cuando comete el acto aclaró ‘no lo recomiendo’, entonces la conducta que desarrolló Viviana en el programa no se condice con la conducta que plantea este artículo”.

De esta manera, adelantó que “una vez que logremos el sobreseimiento vamos a ir por todas las personas que tergiversaron sus dichos e iniciaremos acciones por daños y perjuicios”.

“La denuncia que se formuló en su contra es poco seria y es faltarle el respeto a la justicia. El diputado Mansilla omitió mirar el tape y fueron un poco más allá muchos periodistas diciendo que hacía apología del delito por fallecimientos de personas que bebieron dióxido de cloro”, insistió durante el ciclo radial Por si las moscas.

Y apuntó por último contra el diputado al opinar que “por ahí este diputado quería tener algún tipo de acceso a los medios, no sé qué lo movilizo a hacer la denuncia”. “Pero todas las conductas son cuestionables o no porque están cargadas de subjetivismo pero hay una distancia a que eso sea un delito. No tengo dudas de que hay una animosidad contra Viviana”, expresó.

Para Dragani “hay una animosidad” contra Canosa porque “Viviana es una mujer que dice lo que piensa y eso le molesta a muchos». «Recibe políticos de todas las esferas, no tiene pruritos en decir lo que piensa y creo que eso genera molestias. Pero hay colegas de ella que inclusive responden a intereses políticos y son asalariados a líneas de pensamiento y Viviana no, eso creo que despierta envidia entre sus colegas su independencia, su verborragia y su condición de mujer”, añadió.