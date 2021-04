La directora de Tránsito, Guillermina Castro, anunció ante el Consejo Municipal de Seguridad Democrática que implementarán un programa para reeducar a conductores que hayan cometido al menos dos infracciones graves.

«Desde el municipio se presentó un nuevo programa que se va a implementar próximamente a través de la Dirección de Tránsito, el cual tiene que ver con la reeducación de aquellas personas que al momento de asistir a dichas dependencias para renovar su licencia, se les verifique en el sistema nacional de antecedentes que tiene dos o más infracciones graves», explicó Castro.

«A veces esas dos infracciones graves no llegan a determinar la inhabilitación de la persona para conducir todavía, pero como desde nuestra área consideramos dichas conductas como riesgosas, nos parece que merecen una reeducación, o volver a conocer y a afianzar no solo todo el sistema normativo, sino además las normas de ética para una conducción segura», afirmó.

La directora de Tránsito comentó que «más allá de la fuerte presencia en distintos sectores de la ciudad con controles de tránsito, que consideró son necesarios, también afirmó que el mejor camino para lograr cambios significativos es a través de la educación, ya que tomando en cuenta lo que se pudo apreciar estadísticamente, las sanciones por sí solas no modifican mucho los patrones de conductas riesgosas o que infringen las normas de tránsito».

Licencias

Castro se refirió también a la renovación de las licencias de conducir y las prórrogas de vencimiento que se han establecido a partir de la pandemia de COVID-19. «Actualmente se encuentra en vigencia la última prórroga establecida a través de la Resolución Nº 108/2021, la cual extiende la vigencia de las licencias cuyo vencimiento opere u operase entre el 1º de abril y el 31 de julio de 2021 inclusive, por 90 días corridos desde la fecha de vencimiento individual de cada licencia», dijo.

Castro afirmó que «día a día vamos evaluando cuáles son las medidas necesarias de acuerdo a la situación epidemiológica, y en función del impacto de la pandemia se podrán determinar nuevas prórrogas en los vencimientos de licencias de conducir. No obstante, generalmente tratamos de evitar tener que sacar nuevas prórrogas porque consideramos que es un paliativo y no una solución de continuidad, porque significan una postergación en la atención de la gente, que en algún momento terminan generando un cúmulo de vecinos que no entró en la prórroga y luego hay que brindarle el servicio de manera urgente».

Mayores de 70

La funcionaria fue consultada también respecto a un proyecto de ley presentado recientemente a nivel provincial por el bloque de diputados de la UCR, proponiendo que en lugar de que tengan que renovar sus licencias de conducir en forma anual, las personas mayores de 70 años y hasta los 80 años de edad, lo puedan efectuar cada 2 años.

«Lo que vi que se esgrime como fundamento de ese proyecto para modificar la Ley Nacional de Tránsito, en ese aspecto, es la cuestión económica que involucra a la población adulta mayor, mencionando que le es muy oneroso tener que abonar el canon para renovar año a año su licencia. Pero creo que lo que se pierde de vista o de alguna manera no contempla esa propuesta son las verdaderas razones por las que la Ley justifica que a partir de los 71 años de edad todas las personas tengamos que asistir al centro de emisión para revisar nuestras aptitudes psicofísicas para conducir», comentó.

Agregó que «por eso nos parece que el problema no pasa por una cuestión recaudatoria, sino que se trata de que la autoridad de aplicación de la Ley Nacional de Tránsito tiene que verificar el estado psicofísico de la persona a la cual se le emite su licencia de conducir. Porque todos sabemos que por cuestiones naturales, a partir de determinada edad, comenzamos a tener padecimientos o limitaciones que afectan nuestra capacidad física o neurológica, que modifica las condiciones que oportunamente se tuvieron al momento de obtener la licencia de conducir».

En ese contexto, señaló que si lo que se pretende es contemplar la cuestión económica de dicha población adulta mayor, antes de intentar modificar la normativa nacional que establece las categorías y plazos de renovación de licencias, lo que se podría evaluar es la cuestión del arancel, que sí es de incumbencia municipal.

Fuente: Diario de La Pampa