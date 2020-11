El grupo y la marca Imowi fueron presentadas en un evento, vía streaming por las condiciones sanitarias, que con licencia otorgada por el Ente Nacional de Comunicaciones podrá prestar sus servicios en Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Buenos Aires, La Rioja, Río Negro y Catamarca.

A partir de la licencia que le fue otorgada a la Catel, entidad que agrupa a las cooperativas telefónicas, las participantes han firmado un acuerdo con la empresa Telefónica para utilizar su red y parte de su estructura para brindar el servicio de telefonía móvil para lo que cuentan con numeración autorizada por el Enacom para las provincias antes mencionadas.

La cooperativa de comunicaciones Colsecor encabeza el grupo que componen además las cooperativas de Del Viso, Monte, Pinamar, Tortuguitas y Villa Gobernador Gálvez.

Ayer, en el lanzamiento, explicaron que Imowi surge de la combinación de los conceptos de integración Movilidad y Wireless.

El presidente de Catel, Ariel Fernández Alvarado, dijo en el acto de presentación que «es otro hito cumplido, implica estar ya a las puertas de la implementación de nuestro servicio móvil cooperativo», lo que en su concepto permitirá «garantizar el acceso a innumerables espacios de salud, educación, de lazos sociales, comerciales y de derechos civiles», al tiempo que reducirá «las brechas que actualmente existen en nuestro país. Es un puntapié inicial frente al enorme desafío que tenemos de federalizar la conectividad».

Añadió que Imowi tendrá capacidad para brindar servicios móviles «competitivos, especialmente en pequeñas y medianas localidades de Argentina donde existe una importante cantidad de cooperativas de telecomunicaciones», que ya brindan telefonía fija, internet y televisión.

La puesta en marcha de lo que llaman el cuarto operador de telefonía móvil demandó una inversión inicial de dos millones de dólares y se esperan el lanzamiento comercial para el primer semestre de 2021. «El servicio estará enfocado en lograr una oferta convergente para los usuarios de las cooperativas y para todos lo que hoy no tienen la posibilidad de contar con comunicación móvil», involucrando en este caso razones «de ubicación geográfica y limitaciones de las prestadoras». Estimaron que Imowi podrá servir a más de mil cooperativas y mil quinientas Pymes de todo el país.

«Apostamos a Empatel»

«Nosotros nos apartamos del proyecto de Catel cuando surgió en La Pampa la posibilidad de Empatel», definió el presidente de la CPE, Alfredo Carrascal, al ser consultado ayer por la noticia de lanzamiento del cuarto operador.

Explicó que «desistimos porque en su momento, como parte de la Catel, supimos que Telefónica no quería contratar en forma individual lo de operador virtual, quería hacerlo con Catel». En ese caso, «nos quedaba la duda de qué pasaría si una cooperativa se caía, si perderíamos todas el servicio, era una opción muy riesgosa».

El dirigente reveló que en forma paralela «surgió la creación de Empatel, donde esperamos ser operadores directos y no virtuales, y decidimos apostar por este proyecto que ojalá ahora con esta noticia se dinamice un poco».

Recordó además que «en esa negociación, siendo nosotros miembros de Catel (N de la R, Fabián Denda, gerente de Telecomunicaciones, era secretario), planteamos el tema de los costos y cuando Telefónica dio los valores eran terriblemente altos, cobraban al mismo precio que cobraban en España. Acá, hacían una oferta pero en realidad pensaban cobrar el mismo precio que tenían en Europa. Nos enteramos, preguntamos y lo confirmaron. Nos mataban por el mismo servicio y eso le puso un freno y terminamos saliendo».

Carrascal agregó que «no sabemos si siguieron por ese camino, si hubo mejora de la oferta o qué sucedió. Nosotros apostamos por el proyecto de Empatel y estamos esperando que nos digan los pasos a seguir, cómo suscribir las acciones y depositar el dinero», aunque reconoció que la CPE está en esa posición porque no necesita modificar, como la mayoría de las cooperativas de La Pampa, sus estatutos. Ya lo hizo varios años antes cuando comenzó con los servicios de telecomunicaciones.

Fuente:La Arena