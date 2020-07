Ignacio Costabel, director de la clínica Modelo de Santa Rosa, informó ayer que diez profesionales de la salud fueron aislados por haber mantenido contacto estrecho con la médica de guardia externa que se desempeña en esa institución y que está contagiada de Covid-19.

Costabel explicó que dicho personal fue aislado de manera preventiva y hasta tanto se conozca el resultado de los hisopados, tras el diagnóstico de coronavirus de la mencionada médica, que hace guardias en la clínica.

El responsable de la clínica dijo que aún se desconoce si todos los contactos de la médica, que hace guardia externa una vez a la semana en la Clínica, fueron hisopados. «No sabemos cuántos fueron hisopados, porque algunos son contactos de contactos: primero se hisopan los contactos directos y si dan positivo se continúa con el eslabón», explicó Costabel en Radio Noticias.

Consultado sobre si los pacientes de la profesional de salud contagiada están aislados, Costabel dijo que «esa investigación la realiza Epidemiología de la provincia. Ellos se contactaron con la médica, que dio positivo, y partir de su evaluación determinaron quién es contacto de riesgo y quién no».

De acuerdo al testimonio de Costabel aún no se sabe cuál fue el contacto que contagió a la médica. «La realidad es que no se sabe. Ella no adujo atender a ningún paciente que haya estado en zonas con focos de casos. Sin embargo, sí dijo que tiene familia en el interior de la provincia donde hubo casos antes. Todo esto es muy dinámico y muy difícil».

Respecto a la situación de la clínica, Costabel recordó que el martes se informó que se suspendieron las cirugías programadas de esta semana y solo se atenderán las urgencias.

«Nosotros no podemos cerrar las puertas totalmente, desde que comenzó la cuarentena establecemos todos los protocolos de seguridad correspondientes. Y ahora seguimos aplicando lo mismo. Esta semana se cancelan las consultas no urgentes hasta que se defina la situación epidemiológica de las personas aisladas. La semana próxima vamos a ver qué se puede ir abriendo», detalló Costabel, quien destacó el trabajo que lleva adelante el área provincial de Epidemiología: «Trabajan realmente muy bien, la gente deben confiar en ellos, porque son los que ponen el cuerpo las 24 horas del día».

Cuatro aislados

Relacionado al caso de la médica de la Modelo, desde la jefatura de Policía ratificaron a este diario que cuatro miembros de sanidad que se desempeñan en la fuerza «están aislados» luego del brote que se dio en los últimos días.

«Tenemos profesionales y enfermeros del servicio de sanidad que están aislados, son cuatro además de la doctora cuyo caso se dio a conocer esta semana», precisaron.

Fuente: La Arena