En el día de hoy le enviaron una dura nota al gobernador Sergio Ziliotto. Dado que los bolicheros de nuestra provincia no pueden trabajar mientras Córdoba y Buenos Aires habilitaron las discotecas.

La problemática sería que los jóvenes de la zona sur Macachín, Riglos etc. se irán a bailar a Rivera y a Carhué. La gente de Guatraché se irá a bailar a Darregueira. Los jóvenes de Realicó, Luiggi, La Maruja se irán a bailar a Huinca Renancó.

Esta es la Nota enviada al Gobernador de La Pampa:

«Nos vemos en la imperiosa necesidad de escribirle para transmitir nuestra profunda preocupación por la creciente clandestinidad que surge a partir de la prohibición del entretenimiento formal que afecta a nuestro país y la indefinición e indecisión en torno al entretenimiento formal y debidamente habilitado en una temporada de verano que ya comenzó.»

«La falta de una legislación clara y cumplible por parte del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales y municipales en general hace que el entretenimiento no sea considerado una política de estado sino, por el contrario, se intente esconder debajo de la alfombra y evitar tomar decisiones para no hacerse cargo, más aun siendo esta una realidad de vital importancia en medio de una supuesta etapa de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio que en teoría pero no en la práctica rige en el país.

El objetivo de esta carta es poner sobre la mesa la necesidad de contar con entretenimiento formal, genuino, seguro y real, con protocolos y reglas claras que reflejen lo que realmente ocurre en nuestro país y se intente ordenar y mejorar.»

«Las fiestas clandestinas ya dejaron de ser clandestinas. Todos saben que ocurren y casi nadie hace nada. ¿Será que a algunas autoridades les sirve la clandestinidad?

¿Cómo se explica que en todas las provincias de nuestro país se repitan este tipo de eventos cada vez más masivos y casi nadie haga nada para frenarlos?

Tenemos la obligación de brindar una opción de entretenimiento dentro del marco legal y que permita atomizar esa creciente clandestinidad fuera de control que sino seguramente nos reviente en la cara.»

«La clandestinidad es un flagelo que creció a pasos agigantados con el correr de la cuarentena más larga del mundo. A mayor restricción, mayor clandestinidad. La gente hace meses que no se queda en su casa y los jóvenes buscan los momentos de ocio y entretenimiento. Si esto no se ordena, los riesgos que se corren serán cada vez más altos y los responsables de todas las consecuencias derivadas de la clandestinidad serán, únicamente, las autoridades que eligen mirar para otro lado y no hacerse cargo de la situación.»

Queremos dejar bien en claro algunos de los riesgos que traen consigo las fiestas clandestinas: