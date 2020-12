Llega el 2021 y con el nuevo año se prevén tiempos de cambio. En el medio de la pandemia de coronavirus que todavía atraviesa el mundo, los astrólogos predicen varios ciclos que se cierran y mucha fortaleza para enfrentar lo que viene.

Uno por uno, qué les deparará a los doce signos del zodiaco Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, según Marca.

Horóscopo 2021: predicciones para los 12 signos

Aries

Es posible que los pertenecientes a este signo no arranquen el años de la mejor manera. Sin embargo, las cosas cambiarán y mejorarán conforme paso de los meses. Algunos problemas de salud, sobre todo musculares, podrían dar un poco de problema, pero nada que no se pueda superar. Puede ser un año muy propicio para hacerse de algún bien inmueble, mientras que en el amor se prevé muy buena surte. Quienes no tengan pareja, es probable que la encuentren, mientras que los que sí tienen, solo resta disfrutar.

Tauro

Será un año de buenas noticias, de cambios y más cambios en todos los ámbitos. El 2021 llegará con oportunidades, sólo bastará que se tomen las decisiones atinadas. En estos tiempos tan complicados hay que cuidar la salud, así que un poco de ejercicio y alimentación balanceada son recomendables. A no descuidarse por mucho que se sientan bien.

Prestar atención sobre todo en el aspecto laboral para que no se lleven ninguna clase de sorpresa desagradable. En el amor obtendrán su recompensa.

Géminis

Cuiden su bolsillo, recuerden que la situación económica no está rebosante, así que no malgasten y piensen muy bien lo que van hacer con el dinero. Si las cosas se hacen bien, no habrá problemas económicos.

Se recomienda poner el foco en la relajación, practicar yoga o meditación para que disperar lo que los presiona.

En las cuestiones amorosas, lleven las cosas con calma porque podría haber decepciones. No se entreguen a la primera.

Cáncer

El 2021 es el momento idóneo para que terminar lo que no hayan finalizado en el 2020. Buscar recuperar eso que quedó pendiente. Los que ya tengan una pareja estable, cierren filas con esa persona, afiancen la relación y dejen atrás los malos entendidos o el qué dirán, dense la oportunidad de disfrutar plenamente. Para los solteros hay buenas noticias porque pronto alguien llegará para quedarse por un buen tiempo. Si algo les afecta en la salud, trátense de inmediato, no lo dejen para después.

Leo

La economía estará de su lado. Buena suerte en los negocios o en el trabajo, pero a no confiarse, hay que cuidar cada detalle para que no se venga abajo. Si ponen atención a todo esto, tendrán un 2021 sin problemas de dinero.

Esa misma situación podría darse la oportunidad de realizar un viaje que anhelado o pendiente. En la salud no se ve mayor problema, sólo cuidarse un poco a las grasas y más ejercicio.

Las situaciones no muy agradable podrían surgir en el plano del amor. Piensen bien lo que quieren para no lastimar a alguien más.

Virgo

Si están por terminar una carrera o estudios, el 2021 se alinea para que les vaya de la mejor manera posible. Llénense de energía positiva, rodéense de gente inteligente, que los quiera y vaya hacia el mismo lado. Dejen atrás a esas personas que no les aportan nada.

Si les gusta gastar mucho, no se olviden de ahorrar porque siempre será importante tener un pesito guardado para lo que surja. Si están sin pareja, el 2021 podría presentarse a alguien muy especial, pero si ya encontraron a esa persona, vivan la vida.

Libra

Si está en sus planes cambiarse de casa, háganlo, porque es un excelente momento. Eso sí, pónganle ganas al trabajo, a la escuela, porque nada llega de a gratis, así que esfuércense y salgan adelante sin que nada los detenga.

En el amor pueden encontrar algunas complicaciones, chismes o desconfianza, pero todo mejorará con o sin la persona con la que estén.

De salud estarán bien, a pesar de que se pudiera presentar algún malestar.

Escorpio

Son de carácter fuerte y llegó el momento de demostrarlo, así que pónganse firme ante las circunstancias adversas, encárenlas y pónganse de pie, con la cabeza en alto.

Su corazón está abierto para su familia, para el romance y para las nuevas vivencias, pero no dejen de lado que lo más importante son ustedes, lo que ustedes quieren y desean en este año.

Del dinero no se preocupen, trabajen para que no les haga falta, porque el futuro vislumbra que les irá bien en las finanzas.

Sagitario

El ejercicio será algo muy importante para los pertenecientes a este signo. Así que hay que darle a lo que más les guste, pero siempre con algo de actividad física para mantenerse sanos y fuertes, listos para cualquier situación.

Los amigos siempre están a su lado, ahora pónganle más ganas con su pareja para que las cosas salgan como las quieren. Si son de los que les gustan las aventuras, hay buenas noticias porque vendrán algunas muy emocionantes.

Capricornio

El estrés del 2020 los tiene abrumados, pero este 2021 todo cambiará al venir cosas más alentadoras y reconfortantes. Tal vez la misma situación ha hecho que se aíslen, que no quieran saber nada de nadie, pero eso cambiará, así como el humor y las ganas de salir adelante.

Si se sienten mal, no duden en acudir al médico, nunca está de más una consulta acertada para que estén mejor.

No les vendría mal enamorarse de nuevo, así que, si se da la posibilidad, aprovechen y denle la oportunidad a esa persona.

Acuario

Si se quieren sentir liberado, ahora es el momento para hacerlo, pero con precaución, con paso lento, pero firme y seguro.

La tranquilidad mental irá de la mano con la salud, así que lleven las cosas con calma y bien pensadas porque este año les llegarán cosas muy importantes, incluido el tema del amor.

Deberán tomar algunas decisiones importantes, así que necesitan cuidar su salud para que esto no interfiera en ellas.

Piscis

La negatividad que dejó el 2020 influyó muchas veces en su pensamiento y decisiones, pero eso ya se acabó. La llegada del año nuevo también traerá una nueva actitud para los de piscis.

Si es verdad que el dinero de repente es un problema, eso se solucionará con sus nuevos proyectos o situaciones que cambiarán en su trabajo y que los beneficiarán.

Eso sí, en el amor deberán tener cuidado para que esa relación no se termine abruptamente o se venga abajo esa conquista.

En cuanto a la salud, no exageren en la administración de medicamentos. Pongan atención a lo que deben hacer como prevención y estarán bien.

Fuente: Marca