El acto estuvo presidido por el intendente municipal Hernán Viano, la diputada María Silvia Larreta, (quien es oriunda de la localidad), funcionarios municipales, ediles, el comisario Mauricio González, representantes de entidades educativas e intermedias.

En primer término las autoridades trasladaron desde el edificio municipal hasta el mástil una gran bandera argentina, la cual fue izada en el mástil central. Posteriormente se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, dando paso luego a las palabras del intendente Viano, quien al hacer uso de las mismas recordó que «cuando nos juntamos en marzo, con los referentes de la Secretaría de Cultura, pensábamos que podíamos hacer un gran festejo en esta fecha y, por supuesto, surgieron muchísimas ideas. No sabíamos que íbamos a tener que postergar muchas cosas este año, entre ellas, el festejo de los 117 años de nuestro Rancul».

«De todos modos, no es un día que pueda pasar, para todos nosotros, como un día más, sino que nos recuerda que este pueblo fue fundado hace más de 100 años y que nosotros, como los habitantes actuales, tenemos el deber de cuidarlo, de hacerlo crecer y de recordar a todos los Ranculches que apostaron por nuestro lugar en todos estos años», continuó.

«Como dije, no es un día cualquiera y, aunque el contexto actual no lo permita, igual, cada uno de nosotros, festeja, a su manera, el cumpleaños de nuestro pueblo. Porque aunque debamos cuidarnos y tengamos que respetar el aislamiento necesario, el tiempo sigue igual, y pasa y nos invita a pensar en este año como un año difícil, pero también como un aniversario en el que es necesario festejar, hasta ahora, que hemos sabido cuidarnos y preservarnos. Eso habla de lo que somos como pueblo. Porque está claro que no vivimos en una burbuja, pero hemos enfrentado esta pandemia con mucha entereza y compromiso».

Sobre estos años transcurridos y los cambios experimentados por la comunidad el intendente afirmó: «que un pueblo siga creciendo es un motivo de festejo y de alegría. 117 años no son pocos. Estos días, estuve mirando algunas fotos de los inicios del pueblo y pensé en cuánto hemos crecido, en todas las obras que se han hecho desde los comienzos y en cuántas nos quedan todavía, por hacer y por proyectar… porque si hay algo que no tiene límites es el deseo de ver un Rancul mejor, con obras, con una sociedad satisfecha y alegre, pero también emprendedora y responsable».

«La fundación está registrada el 20 de noviembre de 1903 y, como casi todos los pueblos de la zona, Rancul nació con la llegada del tren, el mismo tren que trajo a los habitantes por tantos años… ahora es un tiempo diferente, sin trenes, pero con gente que tiene las mismas ganas de hacer cosas buenas en este, que es nuestro lugar. Todos sabemos que alguna vez, este lugar, era ”puro campo” y solamente estaba el deseo de formar un pueblo y eso nos demuestra que no hay empresas imposibles, puede que sean difíciles o un poco más complicadas, pero no imposibles», sostuvo Viano.

OBRAS

En este punto detalló obras en marcha al afirmar que es por eso que siempre «nos proponemos pensar en todo lo que podemos hacer, de hecho, a pesar de las circunstancias que hemos vivido durante éste año, no hemos parado de gestionar, y ya comenzamos a ver algunos resultados, con la pronta colocación de las 10 cámaras de seguridad, ya está prácticamente terminada la sala de monitoreo que funcionará en la Comisaría».

Sobre el problema habitacional señaló por otro lado que «estamos a la espera de la firma de los convenios del PLAN MI CASA por 8 viviendas y posiblemente con un gran esfuerzo del municipio podamos hacer una mas».

«Estamos completando la documentación para el Programa de emergencia “Argentina Construye” por 10 viviendas más para familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad».

«Tenemos un proyecto aprobado en el PLAN “ARGENTINA CONSTRUYE” por la construcción de cordón cuneta para un barrio de nuestra localidad».

Continuando con los anuncios recordó que «la gran obra que se espera para Rancul, RED DE DESAGUE CLOACAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO», sobre la que se mostró muy esperanzado de poder lograrla para el beneficio de la comunidad toda, brindando un salto cualitativo en su vida.

Para concluir Hernán Viano sostvo: «Yo nací en Rancul y elegí volver a trabajar en mi pueblo, por y para mi pueblo. Eso es lo que deseo para todos en este nuevo cumpleaños: que todos tengamos ganas, siempre, de hacer las cosas un poco mejor, de apostar por el pueblo, de generar ideas y de aportar nuestro granito de arena, para que cada vez vivamos mejor y en un pueblo en constante desarrollo».

Finalmente se inauguró el sector denominado «MI ÁRBOL Y YO» ALBERTO CORTÉZ , siendo invitados para descubrir una placa recordatoria cuatro de sus grandes amigos: Rubén Orlandi, Hugo Enrique Martino, Osvaldo Aberasturi y Rogelio González, quienes con mucha emoción fueron parte del evento.

OFRENDA FLORAL EN EL CEMENTERIO

Luego con la presencia del intendente Municipal, la diputada Silvia Larreta, concejales, colaboradores e integrantes de la Secretaría de Cultura, se realizó en el cementerio local la colocación de una ofrenda floral homenajeando a todos los pobladores fallecidos del pueblo, quienes forjaron parte de su historia.

RECONOCIMIENTOS A NONAGENARIOS

En horas de la tarde, luego de las 16:00 hs se entregaron reconocimientos a pobladores de Rancul de 90 años o más, y bebés recién nacidos. Los Bomberos Voluntarios se sumaron a esta interesante propuesta.