Luego del brote de coronavirus que comenzó en la localidad de Catriló, la situación en la provincia se ha ido descomprimiendo con una menor cantidad de casos confirmados. En el día de ayer se registró en La Pampa un solo caso confirmado de COVID-19. Se trató de un transportista de Alta Italia que había regresado del norte del país.

En medio de esta situación en torno al caso positivo, el Intendente de la localidad del departamento de Realicó se mostró molesto por las acusaciones que recibió de intentar ocultar el resultado que confirmó un caso de coronavirus en Alta Italia. En diálogo con Impacto Castex, Hernán Gaggioli dio su versión de los hechos:

“No mentí ni oculte. Si hay algo que siempre dije en mi propuesta y es lo que estoy llevando adelante ahora es la transparencia de la municipalidad. A veces uno por cuestiones de seguridad y de resguardo puede demorar un par de horas hasta que estén las informaciones oficiales, sabemos que nunca podemos pasar por encima de la información oficial. Como vamos a poder informar un caso positivo cuando todavía desde Salud no está la confirmación. Me parece que esas son cuestiones de protocolos. Uno no pueda dar una información que después no tenés certezas ni forma de sostenerla en caso de que sea errónea. Además a la población hay que darle un mensaje concreto y ser responsable de lo que uno informa”.

A su vez, Gaggioli se mostró descontento por tener un caso positivo en la localidad pero aseguró que se encuentran trabajando activamente luego de las noticias de ayer. “Todos queremos resguardar y cuidar a nuestra población y sobretodo la salud, que es lo prioritario”, afirmó.

El Intendente expresó que por el momento no existen probabilidades de que Alta Italia vuelta a fase uno de la cuarentena. “Estamos en fase cinco. Esta mañana me comuniqué con el responsable de asuntos municipales, lo charlamos y en la medida de que podamos seguir manteniéndolo como hasta ahora, más allá del caso positivo que hemos tenido, no habrá mayores problemas”, indicó.

Gaggioli confirmó que una persona más de Alta Italia fue hisopada y que de ahora en más «para llevar tranquilidad desde el punto de vista sanitario, a partir de ahora al tener un caso positivo dentro del pueblo, cualquier persona que tenga algún síntoma dudoso será aislada e hisopada para descartar esas dudas”. Por otra parte aseguró que todavía esperan el resultado del nuevo hisopado pero no guarda relación con el transportista que dio positivo.

Para finalizar, el Intendente remarcó la buena conducta del paciente que se contagió de coronavirus ya que informó con rapidez a las autoridades acerca de sus síntomas. “Aislamos a sus familiares, sus personas de contacto y se hizo de una manera organizada. Yo creo que no tenemos que tenerle miedo a esta circunstancia. En función de eso estamos trabajando normalmente y creo que mientras podamos vamos a sostener la fase cinco para que el ritmo normal de la ciudad no decaiga y principalmente el sector económico no tenga que pasar por el mal momento de la primera cuarentena. Estamos trabajando codo a codo con el gobierno provincial”, cerró.