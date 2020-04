El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, ratificó que la situación con respecto a las excepciones al aislamiento social, preventivo y obligatorio se analiza «semana a semana». De todas maneras, sostuvo que no hay que dejar de preservar la salud.

El mandatario pampeano fue entrevistado en el programa Navarro 2023, que se emite por El Destape Radio, y analizó la situación de la provincia, en relación a las medidas adoptadas por la pandemia de Covid-19 (coronavirus). «Hemos tenido una gran recepción por parte de nuestro pedido, hemos incorporado desde el lunes pasado la venta online, la apertura de las cuentas para cobro de impuestos y de las cooperativas para cobrar servicios», indicó.

A su vez, señaló que se está «merituando» cuál ha sido «el impacto de la circulación local» y remarcó que «cada vez que analizamos incorporar una nueva actividad, que seguramente ha tenido un gran perjuicio económico, también merituamos cuál va a ser el impacto en la circulación local y si se puede controlar que realmente quienes se incorporan a la circulación sean la actividades autorizadas».

En ese sentido, aseguró que «no nos podemos enamorar de la cuarentena» y adelantó que trabaja para «ir incorporando sectores» a la actividad económica.

Ziliotto remarcó que «cada vez que analizamos incorporar una actividad, analizamos cuál es el movimiento de la sociedad. Estamos trabajando para ir incorporando sectores a la cuarentena administrada».

«No nos podemos enamorar de la cuarentena. Hay que ir analizando la situación semana a semana sin perder el Norte de que primero está la salud, después la economía», resaltó.

Fortalecer el sistema sanitario.

Por otro lado, el gobernador destacó que la implementación de la cuarentena «sirvió achatar la curva de contagios y para fortalecer la posible respuesta del sistema de salud para cuando llegue el peor momento». En esa línea, enfatizó en que «la salud es la prioridad».

De todas maneras, no dejó de lado la cuestión económica y planteó el desafío que impone el nuevo contexto nacional e internacional. «Queremos tener empresas funcionando, aunque sea mínimamente, para cuando llegue el momento de la reactivación económica», sostuvo el gobernador durante la entrevista radial.

Aumentos a la banca privada.

Consultado sobre las medidas adoptadas por el Ejecutivo provincial, Ziliotto destacó el aumentó a los impuestos de las entidades bancarias privadas. Hemos visto una presencia totalmente deficiente, por no decir inexistente, de la banca privada que ha acumulado ganancias en grandes dimensiones en los últimos cuatro años y que, ante una crisis sanitaria muy fuerte que ha castigado económicamente a muchos sectores, no pone lo que hay que poner»-

«Es un momento de solidaridad, en este caso si no es voluntaria la exigimos desde el Estado provincial, hemos creado un impuesto de emergencia mientras dure la emergencia sanitaria», donde se le aumentó del 9 al 14 % el impuesto de Ingresos Brutos por su actividad en la provincia.

Sobre la medida, el mandatario explicó que «es un impuesto provincial, se coparticipa a los municipios. Lo que tiene que ver con el ingreso específico para Rentas Generales de la Provincia tiene afectación específica para dar crédito a las pequeñas y medianas empresas».

Finalmente, destacó también que en la Provincia se están «dando créditos a tasa cero desde el Banco de La Pampa con garantía del Estado provincial».

fuente:La Arena