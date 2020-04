La instalación de una familia en una casa de barrio social en Villa Mirasol motivó una polémica, al menos en redes sociales y la intervención del intendente de la localidad, Ariel Castaldo, acusado por los recién llegados de llevarse por chismes y no interesarse por la situación.

En el propio espacio en Facebook del municipio se reveló qué ante la reciente instalación de una familia en una casa de barrio, «sin previo aviso a las autoridades policiales, sanitarias o municipales» y constatando que viene de Colonia Barón «evadiendo los controles en esa localidad y violando la cuarentena obligatoria», el intendente Castaldo consultó al fiscal general Armando Agüero, en General Pico, sobre la medida legal a tomar.

El funcionario judicial propuso un total aislamiento y monitoreo a todos los integrantes de la familia por el término de 14 días. El municipio informó por la misma vía, que ya fueron impuestos de la medida y que fueron revisados por personas de Salud sin que presentaran ningún síntoma de coronavirus.

Respuesta

En el mismo sitio, y a manera de comentario, alguien que se identifica como integrante de la familia de marras, hizo su descargo y acusó a Castaldo de llevarse por chismes (utilizó otro término) y de no tener ánimo (también utilizó otra palabra) «para venir a preguntar si necesitábamos algo».

Dejó en claro que «no conoce la situación de nuestra familia» y le dijo que «antes de señalar con el dedo hubiera venido a hablar con nosotros y no mandar a la policía y a los enfermeros para saber si tenemos o no coronavirus».

Aseguró además que pidieron «permiso dos veces en la comisaría antes de venir, tanto en la de Colonia Barón como en la de Mirasol».

Fuente: La Arena

Foto: El fiscal Armando Agüero dispuso el aislamiento por 14 días para la familia.