En relación a la situación en General Pico señalo: «Presumimos que el quinto caso de General Pico no está ligado a Catriló» y que «si no se bloquea la comunidad esto no tiene fin».

El ministro de Salud de La Pampa, Mario Khoan, dijo esta noche a través de Canal 3 que «en estos momentos hay 653 contactos estrechos bajo investigación» y que se tendrán que entrevistar a «unas 2 mil personas» en toda la provincia para bloquear el virus.

«En estos momentos hay cuatro pacientes internados. Uno es de General Pico y los restantes de Santa Rosa. Dos de estos tres se encuentran en situación crítica».

Aseguró que la provincia se encuentra todavía «en la fase de contención», para evitar que el virus se expanda y que se incremente la cadena de contagios. Kohan advirtió que «si a este número se lo multiplica por 3 o por 4, no va a estar cometiendo un error. Y esto muestra la expansión que puede tener el virus».

Sobre la situación de los 5 casos positivos en General Pico, que hoy pasó a Fase 1, tras el anuncio del gobernador dijo que «en este momento están en plena investigación, no tengo datos de tener complicaciones clínicas, pero esto cambia minuto a minuto».