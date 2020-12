A días del debate del proyecto en el recinto de Senadores, la presidenta de la comisión de la Banca de la Mujer remarcó que «los países que legalizaron el aborto bajaron considerablemente las muertes». «Eso es lo que estamos buscando», aseguró. La presidenta de la comisión de la Banca de la Mujer, la peronista pampeana Norma Durango, destacó el alcance del debate abierto por el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), remarcó el derecho de las mujeres a «decidir» sobre sus cuerpos y subrayó que «el Estado debe proteger para evitar más muertes» de las que se registran diariamente por abortos clandestinos.

En diálogo con la agencia de noticias Télam, la legisladora peronista pampeana reconstruyó las cuatro jornadas en las que se debatió la iniciativa en un plenario del que participaron también las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y Salud.

«Los países que legalizaron el aborto bajaron considerablemente las muertes. Eso es lo que estamos buscando», enfatizó. Y subrayó: «El Estado debe proteger para evitar más muertes de las que tenemos todos los días».

¿Qué conclusión tiene del debate que se llevó a cabo durante toda la semana en el Senado?

-Norma Durango: Creo que hicimos un debate que nos debíamos después de 2018. Estoy convencida de que, salga o no la ley, nada será igual porque cada vez hay más gente que comprende que el aborto legal seguro y gratuito es un derecho que tenemos las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos y para planificar nuestro futuro. El Estado debe proteger para evitar más muertes de las que tenemos todos los días. Y las mujeres que no quieren maternar deben tener el derecho a elegir. Estoy convencida de que una maternidad no deseada no es una buena maternidad.

¿Considera que si la ley es aprobada habrá un índice más alto de abortos?

-N.D.: Los países que legalizaron el aborto bajaron considerablemente las muertes. Eso es lo que estamos buscando. La ley no obliga a nadie a abortar. La persona que no está de acuerdo con el aborto, que no se lo haga. Pero que le dé la oportunidad de quien sí lo decide lo pueda hacer. Yo, particularmente, no estoy de acuerdo con el aborto.

¿No está de acuerdo pero votará a favor?

-N.D.: No estoy de acuerdo. No me lo haría, pero sí apruebo que la ley lo permita a quienes lo quieren hacer por motivos personalísimos. Es el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos, su vida.

Varios senadores firmaron en disidencia parcial y piden cambios al proyecto votado en Diputados ¿Existe la posibilidad de que sea modificado y vuelva a la Cámara baja?

-N.D.: No lo veo factible, pero todo puede pasar. Estoy muy satisfecha por los cuatro días de debate. Creo haber sido lo suficientemente ecuánime y justa. Ahora viene el trabajo para lograr los votos. Por lo tanto, es una semana difícil. Soy cautelosa. No soy pesimista porque avanzamos mucho. Pero tampoco soy optimista ingenua: hasta el momento de la votación no vamos a saber si esto será ley o no. Ojalá que el 29 (de diciembre, día en que se llevará a cabo la sesión) podamos levantar la copa por un nuevo año sin pandemia y con ley.

Algunos cálculos le dan una leve ventaja al sector «verde»…

-N.D.: No quiero hablar de eso. Hay muchos senadores y senadoras que no dicen lo que van a hacer porque hay una gran violencia en los distintos partidarios de un lado y del otro. Creo que hay que respetar todas las opiniones. Si quieren persuadir a alguien, no se logra agrediéndolo. Hay una realidad y la tenemos que resolver de una vez por todas, entendiendo la superioridad de lo colectivo por sobre lo personal.

Fuente:LA Reforma