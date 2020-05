El hecho ocurrió hace unos 15 días atrás en un campo en Monte Nievas, ubicado sobre la ruta 6 y cercanías de la ruta 7. En la recorrida por el lugar, el encargado del campo junto a sus hijos, encontraron los restos de un animal a 2000 metros de donde viven. Los ladrones faenaron una vaquillona de 480 kilos y la despostaron ,«ni siquiera la cabeza, ni el cuero dejaron» contó el dueño del campo.

El dueño del establecimiento llamado «Don Pablo» dialogó con Impacto Castex y se mostró muy molesto con el accionar de la policía de Monte Nievas. Al ser consultado sobre quien recibió la denuncia, el propietario comentó que el Oficial Farias no estaba en la comisaría para tomarle la denuncia.

«Me presenté a hacer la denuncia en la comisaría de la localidad de Monte Nievas y el Sargento Alejandro George me tomó la denuncia. Charlé con allegados y me dijeron que me tenian que dar una copia de la denuncia, volví a charlar con el Sargento y me dijo que no, que la copia se da cuando hago una exposición. No sé, no entiendo nada porque con todos los que consulté me dijeron que me tenian que dar una copia»

El hombre también fue consultado por el valor del animal y comentó que en la denuncia consta que la vaquillona superaría los 35mil pesos, y era una animal para cría.

En la entrevista, el dueño del campo también comentó lo que dijo en la comisaría, «le empecé a relatar al Sargento George como el encargado encontró las cosas y esa noche anterior había lloviznando un poco y no había posibilidad de encontrar algún tipo de rastro. Le dije que se habían tomado todo el tiempo del mundo para carnear porque se llevaron todo, solo dejaron los desechos del animal» relató el hombre.

Entre otras declaraciones, el dueño del campo comentó indignado lo que le dijo el efectivo … que lo tomó la denuncia «no tienen órdenes de recorrer la zona rural, el sargento dijo que hay órdenes del comisario Bazán de que no debemos salir del pueblo, nos prohíben hacer recorridas en las zonas rurales porque estamos abocados a la pandemia» sostuvo el dueño del campo.

«Monte Nievas termina siendo tierra de nadie, nos tenemos que cuidar nosotros mismos porque ya me lo dijo el Sargento George que me tomó la denuncia, que ellos no podían hacer nada fuera del pueblo de Monte Nievas» se lamentó el dueño del campo.