Las declaraciones llegaron a un mes de la muerte del conductor en el ciclo radial que él conducía y del que ella se hará cargo para seguir con ese legado. Luego de contar cuánto lo extraña, Ivanna apuntó a cierta explotación laboral hacia su padre.

«Déjenme decir algo y, por favor, no se ofendan. Hay algo que tengo ganas de decir hace tiempo». “No se juega con la gente, con el abuso de autoridad y menos con la trayectoria y buena gente como era mi viejo. Dedicado para el que sabe esto. Jugaron con él hasta el último momento. Eso no se hace. Si eso terminó de debilitarlo, aún más, les digo que se hagan cargo de esto que digo. Eso no es ser buena gente«, afirmó.

«Por un mísero punto de rating, reventar a una persona de tanta trayectoria, de tanto honor y ganas de laburar como era mi viejo… Acá está la voz de mi papá que nunca lo pudo decir, pero sí me decía ‘Ivi, estoy muy cansado y lo tengo que hacer igual, porque sino…’. No voy a continuar más», completó.

Jonatan Viale había contado que su papá había trabajado con fiebre el viernes, un día antes de ser internado, y luego de haberse vacunado. Una de las compañeras del periodista, incluso, contó que lo había visto agarrarse de la pared, como signo de debilidad. El hijo de Viale, sin embargo, argumentó que su papá era un adicto al trabajo y que su profesión era su segunda pasión luego del amor a su familia. Viale conducía Mauro, la pura verdad en América y A24 en dúplex, y Más Que Noticias en A24.