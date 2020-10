Gerardo, el panadero que mató a un ladrón durante un intento de robo en la localidad bonaerense de Rafael Castillo, en La Matanza, habló por primera vez tras el hecho: se mostró arrepentido y aseguró que tiene miedo. «Estoy arrepentido, no soy un asesino, soy un laburante. Solo salí a guardar la camioneta. No era mi vida o la de él, no soy Dios para decidir», contó el hombre de 36 años a los medios.

«No tuve intención de matarlo, ni de tirar. Es una situación difícil de explicar. Pido disculpas, no fue a propósito. No soy nadie para sacarle la vida a ese pibe», insistió Gerardo, todavía conmovido. «El arma que estaba arriba de la camioneta no era mía, yo no tengo armas, no manejo armas, es de los chorros no mía», explicó.

El hecho ocurrió el sábado por la tarde cuando el panadero llegaba a su casa e intentaron asaltarlo. El hombre logró quitarle el arma al ladrón, de 17 años, y lo mató a tiros. Los vecinos atraparon y golpearon a otro joven, de la misma edad, que habría participado del robo. Hay tres prófugos.

Gerarado aseguró que no recuerda nada del hecho y explicó que no sabe de dónde salieron los delincuentes. «Lo único que me acuerdo es a los cuatro flacos con un arma en mi cabeza, la otra en el pecho. Lo único que atiné es decirles que dejen bajar a mi hijo».

Uno de los tres hijos de Gerardo se encontraban con él dentro de la camioneta Volkswagen Amarok cuando fueron interceptados en la calle Yanzi y Pita, en Rafael Castillo. «Yo salí con las manos en alta. No sé cómo forcejeé, no sé de dónde saqué coraje», dijo el hombre.

Gerardo aseguró además que recibió amenazas por redes sociales y tiene «miedo». «Estoy laburando encerrado. Anoche no pude dormir, tengo que estar sentado en una silla durmiendo en la panadería. Mi hijo está mal, mi hija mayor está mal. Me ve, llora, lloramos todos. Es una situación de mierda».

«A mi señora la llamaron anoche, en las redes sociales tengo amenazas. El comisario está continuamente conmigo», anadió.