La detención de Rubén Mühlberger destapó una olla que hasta el momento parecía inquebrantable. Allegados al doctor comenzaron a dar su testimonio, y en ese marco, apareció Alejandro Pugliese, su ex novio.

El arquitecto y el médico estuvieron juntos desde 2005 a 2012, fundador juntos la clínica y fueron socios incluso después de separarse. De acuerdo al relato de Pugliese, todo terminó de la peor manera, cuando se dio cuenta que Mühlberger era un psicópata. «La fama lo volvió siniestro, es un maltratador serial», afirmó en Nosotros a la mañana, donde además contó un episodio violento.

«En el año 2012 decidí comprarme una casa y distanciarme. Un día se me apareció con esa cara de sacado para hablarme de un proyecto y me pidió un contacto. Como no le gustó lo que le contesté, me dijo si yo le estaba ocultando, si no quería darle esa información. Le dije que si me lo pedía así no se lo iba a dar. De golpe veo que vuela un cuchillo y me lo clava en la sien. Me podría haber matado. Siempre me decía: ‘Yo como médico sé como matar a una persona con un cuchillo casero, sé donde tengo que cortar’. Era una persona peligrosa«, comentó.

La situación siguió con un gesto de perversión del doctor. «Cuando estaba toda la casa ensangrentada, me pude sacar una foto en el espejo, y él terminó de comer como si no pasara nada, Y mientras yo me estaba haciendo un vendaje, se levantó y dijo chau hasta luego, me voy”, agregó.

Sobre el manejo con los pacientes, Pugliese dijo que él era un «dulce de leche» con ellos. «Me dediqué durante cinco años a entender a este psicópata. He leído libros de psicología, de esquizofrenia. Era una persona muy seca, había días que no nos comunicábamos. No le interesaba hablar del pasado ni del presente, solo se enfocaba en el futuro», lo describió. Además lo tildó de «misógino».