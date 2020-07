En los últimos días, un escándalo a partir de una cadena de contagios de COVID-19 sacudió el Poder Judicial de La Pampa. El subsecretario de Salud, Gustavo Vera, denunció ante el fiscal Máximo Paulucci a dos magistrados, Vagge y Balaguer, fiscal general, Sancho todos de la Primera Circunscripción, por no respetar el horario de reuniones durante el Día del Amigo. Según la investigación de los contactos de un caso positivo de General Acha, la Dirección de Epidemiología reveló que el pasado lunes por la noche se celebró una reunión fuera del horario permitido.

El coordinador de la Planta Automotor de Salud Pública, Pedro Arcuri, fue despedido de su cargo luego de que se confirme su presencia en la reunión. Junto a él se encontraba el juez provincial de Faltas Miguel Vagge, el juez del Tribunal de Impugnación Penal Pablo Balaguer, el fiscal general Guillermo Sancho y el abogado y empresario achense Carlos Ruiz, contagiado de coronavirus para ese entonces.

Recientemente se viralizó un audio de Ruiz hacia los miembros de la reunión, informándoles acerca del resultado positivo de su hisopado, advirtiéndole a sus colegas que tomen las medidas de precaución pertinentes. “Cuando paso el audio, yo ya sabía que era positivo. Lo hice con la intensión de ser responsables y que todos tomaran las precauciones del caso”, sostuvo el achense en diálogo con Impacto Castex.

Según el empresario, el martes pasado en horas de la madrugada comenzó a tener congestión nasal, dolores de cabeza y molestias en la garganta. Al haber estado en Pellegrini unos días antes, asoció su malestar a los casos confirmados en la localidad bonaerense y se comunicó con Salud Pública. Desde el organismo le indicaron un aislamiento de 14 días, «como mi mujer es odontóloga tiene el consultorio en nuestra casa, ella llamó a Salud, pero yo seguí insistiéndole a Pedro para que me hisopen». Sin embargo, a los dos días las molestias habían pasado.

“Para sacarme la duda y estar seguro, decido hacerme un hisopado. Como no lo consigo de Salud Pública, lo llamo a “Pedrito” Arcuri que es mi amigo de toda la vida, funcionario de Salud y le pido que haga lo que sea para dejar tranquila a mi mujer de que no soy positivo y que pueda trabajar tranquila con sus pacientes”.

Tras hacerse el hisopado, Epidemiología detecta la positividad de coronavirus y Ruiz permanece aislado desde hace ocho días. “Anoche me desayuno con la noticia de que echaron a Arcuri del cargo. Estoy indignado por la actitud tomada (…) Todos tienen que saber que gracias a él sabemos que hay un COVID positivo en General Acha”, remarcó Ruiz con impotencia.

“No sé qué pretende hacer Salud Pública. Quieren tapar el sol con las manos. No vino un solo médico a atenderme si no era por Pedro. Ahora sí, tengo policías en la puerta desde ayer, dos patrulleros, todo un circo. Deben pensar que me voy a escapar. Es lamentable. Quieren tapar todo con un impacto mediático”.