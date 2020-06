Gustavo Soto, intendente de Tupungato, en Mendoza, dijo en La Pampa hay un manejo «goebbeliano» del conflicto con su provincia y que «adoctrinan» a los alumnos en las escuelas.

El intendente de Tupungato, Gustavo Soto, comparó a La Pampa con la Alemania nazi al ser consultado sobre el conflicto con Mendoza.

Sin ponerse colorado, dijo que el gobierno pampeano «hace lo que hacía el nazismo adoctrinando en las escuelas».

«Es bueno que los pampeanos sepan que La Pampa hace lo que hacía el nazismo adoctrinando en las escuelas. Diciendo a los niños que Mendoza les está robando el agua y no hay nada más alejado de la realidad. Eso no es así», remarcó el intendente de Juntos por el Cambio en declaraciones a MDZ Radio.

El jefe comunal se mostró molesto por los dichos de Alberto Fernández sobre la financiación para Portezuelo del Viento y cuestionó sus argumentos.

«Nos desayunamos de un día para el otro que el presidente dice que está financiando una obra para Mendoza. No está financiando nada. Es plata de los mendocinos que nosotros decidimos usarla en Portezuelo. Pero de la noche a la mañana el presidente anuncia que no va a financiarlo más porque La Pampa hace un planteo», aseveró Soto.

«Que no vengan a meterse con recursos genuinos de los mendocinos. Son recursos nuestros», manifestó y cargó las tintas contra el gobierno pampeano y su largo conflicto con Mendoza.

«Es una cuestión de fanatismo ni siquiera infantil: temerario. Es decir no porque no. Es plata que la nación le debe a Mendoza. Es plata nuestra que los mendocinos hemos decidido usarlo en Portezuelo. Me gustaría saber qué hizo La Pampa con la plata que cobró en 2006. Nosotros lo queremos para obras», apuntó.

«Acá hay mucho relato, mucha falacia y el concepto del miente miente que algo quedará. Es goebbeliano y por eso me animo a decir con firmeza que es lo mismo que el adoctrinamiento de la población en la Alemania nazi», remató su intervención Soto.