El músico había hecho repudiables declaraciones sobre las mujeres. Fue sobreseído tras cumplir una probation.

Gustavo Cordera fue sobreseído tras haber cumplido con la probation, un curso sobre género y las reglas de conducta impuestas. El cantante estuvo acusado por haber dicho que hay mujeres que necesitan ser violadas, en una charla para estudiantes de periodismo. «Hay mujeres que necesitan, porque son histéricas, ser violadas, porque psicológicamente lo necesitan y porque tienen culpa y no quieren tener sexo libremente. Quieren jugar a eso. A mí no me gusta jugar a eso, pero hay gente a los que sí. Somos muy complejos los seres humanos«, había declarado.

El sobreseimiento y la extinción de la acción penal a favor de Cordera fue dispuesta por el juez Germán Castelli del Tribunal Oral 7 tras haber acreditado que el músico cumplió con todas las reglas que se le impusieron por el hecho.

Su defensa había solicitado una “probation”, esto es la suspensión del proceso a cambio de realizar tareas comunitarias, recitales a beneficio y un curso relacionado con el género y las mujeres, lo que fue concedido en su momento.

Según constancias del expediente, Cordera realizó el Seminario “Masculinidades y Femineidades en la Intersubjetividad” dictado por el Centro de Estudios sobre Masculinidades y Género de Montevideo (R.O.U.), equivalente al curso impuesto al momento de suspenderse el juicio a prueba.

Por otra parte, el Tribunal consideró satisfactorio el video de retractación y pedido de disculpas públicas presentado y difundido por el imputado.

“Compulsadas las redes sociales Instagram y Facebook pertenecientes a Gustavo Cordera, se constató la presencia en ellas del video autorizado por este Tribunal y subido el día 24 de agosto del año en curso…”, remarcó el tribunal. Por otra parte, el Registro Nacional de Reincidencia y la División Antecedentes de Policía Federal Argentina informaron que Cordera no registra antecedentes.

Fuente: Minutouno