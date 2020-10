La de Cano es una de las cientos de historias que sufren quienes no pueden regresar a la provincia o no pueden transitar porque no se atienden su situación particular. El joven peón rural se sumó a la marcha de los vecinos de Realicó y Huinca Renancó en el límite de las provincias.

“Levanté una carpita en el pueblo de Huinca para poder estar. Le agradezco a la gente porque me estuvo ayudando por el tema de la comida”, dijo Cano en su forma sencilla y directa. Con nylon y madera se hizo la arpa en la que ahora pasa las noches en Huinca Renancó.

“Y quiero decir si se puede solucionar sí o sí para poder pasar para allá. Tengo mi trabajo y mi familia en Puelén”, detalló.

Cano contó que estaba en San Juan cuando comenzó la pandemia. Quiso entrar por Mendoza pero no lo dejaron.

“No me dejaron por el virus. Y ahora vengo por acá, pero tampoco me dejaron”, dijo.

En Puelén cuida animales y arregla alambrados, entre otros trabajos de peón rural.

Le piden los papeles de trabajo, pero Cano no los tiene. “Me piden que haga cuarentena de 14 días. Y le piden entre 20 y 25 mil pesos para el hotel y la comida. “Yo no tengo esa plata”, dijo.

Fuente: El Diario