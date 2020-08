Se trata de una mujer, que en principio se está buscando el origen del contagio, aunque en forma paralela se llevan a cabo todas las medidas tendientes a identificar a los contactos estrechos.

A última hora de la tarde de ayer, el médico Gabriel Holzmann brindó una conferencia de prensa donde reportó que la mujer se encontraba bien y descartó cualquier nexo con las personas aisladas días atrás con relación al brote de Catriló.

Contactos.

«Por ahora es el único caso positivo, estamos haciendo la lista de personas estrechas, se ha comenzado a identificar a cada una de estas personas, dándoles las pautas de alarma y en cuanto presenten alguna sintomatología tomaremos las medidas que sean necesarias», informaron desde el Hospital Manuel Freire.

En esa línea, el médico dijo que la mujer «refirió contactos y los que llamaron aquí también para comentar algún contacto que hayan tenido en los últimos días. Ella tiene síntomas, por eso se le hizo el hisopado, por ahora en estos momentos está acá, mañana no sé, porque el protocolo que se está aplicando es de derivar a Santa Rosa», señaló.

Consultado sobre el resto de las personas allegadas, manifestó que «el resto de la gente allegada está bien por ahora y esperemos que siga así, estamos brindando información por todos los medios disponibles y la gente está llamando constantemente al hospital, hasta el momento nadie con síntomas o manifestaciones clínicas que nos haga ir hasta la casa a hacer los controles correspondientes».

Aislada.

Desde la municipalidad local se emitió un comunicado destinado a la comunidad de Guatraché confirmando el caso positivo de Covid-19. Allí se manifestó que la persona se encuentra aislada.

Recordaron a la población local «la obligatoriedad del uso del tapaboca, cumplir con las medidas de distanciamiento social y la medidas de higiene recomendadas». Asimismo, se indicó que no se permiten la permanencia en espacios públicos, incluyendo el camping de la laguna y el sector de termas. «La no circulación de personas y el cumplimiento de las medidas aconsejadas, hacen que el virus no circule», concluyeron.

Fuente:La Arena