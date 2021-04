En medio de las disputas entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires por el manejo de la pandemia, la titular de la obra social de jubilados y pensionados denunció fuerte irregularidades en los vacunatorios que dispuso esta entidad para la aplicación de la vacuna contra el covid-19. Según advirtió Luana Volnovich, los establecimientos dispuestos por PAMI se encuentran con «heladeras llenas» de dosis, pero sin la presencia de personas para vacunar, producto de la deficiente asignación de turnos que lleva adelante el Gobierno porteño.

«En la Ciudad de Buenos Aires tenemos las heladeras llenas de vacunas contra el covid-19; pero los puntos de vacunación, vacíos», denunció Volnovich en sus redes sociales.

Vale recordar que a pesar de recibir dosis desde diciembre, como todas las jurisdicciones del país, la gestión de Horacio Rodríguez Larreta abrió recién este lunes 19 la inscripción para mayores de 65 años. Según detallaron desde el Gobierno de la Ciudad, el primer día tuvieron 87.507 inscriptos para vacunarse en las postas abiertas para la ocasión en clubes, estadios y hospitales.

Desde PAMI, decidieron reforzar este trabajo con la apertura de 3 puntos de vacunación, donde pretendían inocular a 1.200 personas por día. Sin embargo, Volnovich advirtió que este número es mucho menor. «Solo vino el 30 por ciento de la gente. 7 de cada 10 faltaron», sostuvo, y lanzó: «¿Saben cuántos turnos tenemos asignados mañana? Cero. Sí, cero. Y en la heladera cientos de vacunas».

En este marco, Volnovich explicó que comenzaron a llamar a quienes tenían turno asignado, encontrándose con una gran sorpresa: «personas que nunca se habían inscripto, personas fallecidas, personas que no sabían que tenían turno asignado y personas ya vacunadas».

«Esto me hace dudar de toda la campaña de vacunación en CABA: ¿Cómo asignan las prioridades? ¿Cómo distribuyen turnos y vacunas? ¿Por qué hay personas mayores que esperan hace dos meses y otros se vacunan en 48 hs? y ¿Por qué no asignan más turnos a los vacunatorios de PAMI?», cuestionó la ex diputada nacional, quien apuntó directamente contra el Jefe de Gobierno porteño. «Hoy leí que Horacio Rodríguez Larreta dijo que tiene toda la logística preparada para cuando lleguen más vacunas. Yo veo lo contrario: tenemos vacunas pero falla la logística de la Ciudad», sostuvo.

Desde que la Ciudad de Buenos Aires comenzó la aplicación de dosis, diversas voces reclamaron a Rodríguez Larreta mayor impulso a la campaña de vacunación. Incluso, desde el Frente de Todos, lo acusaron de desarrollar «una campaña antivacuna implícita» por la baja difusión y lentitud en los sistemas de inscripción.

Fue a través de un comunicado que los legisladores y legisladoras del Frente de Todos denunciaron a fines de febrero la «privatización» de la vacunación en la Ciudad, otorgándole dosis a instituciones privadas «para que la ofrezcan de forma exclusiva a sus afiliados, sin establecer criterios ni ningún mecanismo de control sobre el orden de prioridad de las aplicaciones», mientras que desde el Gobierno nacional se fortaleció «el sistema público de salud para garantizar el acceso de toda la población a la vacuna» y denunciaron la exclusión de PAMI del plan de vacunación.

Posteriormente a esto, Volnovich mantuvo un encuentro con el presidente Alberto Fernández, donde se estableció que PAMI colabore con el sistema de vacunación en la Ciudad de Buenos Aires. «Lo que nosotros vamos a hacer es sumarnos a las estrategias de cada municipio o cada provincia. Lo que haremos es potenciar la vacunación en los grandes centros urbanos, como la ciudad de Buenos Aires, que son los que tienen mayor riesgo por la cantidad de población, lo que permitirá que haya más puntos para que las personas se acerquen», dijo la titular de PAMI a principio de este mes.

Finalmente, junto con la apertura de la inscripción para mayores de 65 años de edad, PAMI comenzó a vacunar esta semana en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el objetivo de 1.200 dosis por día quedó lejos.

Fuente: Diario Contexto