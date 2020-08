View this post on Instagram

#tbt Siempre suelo subir lindos recuerdos de mis primeros años en la tv pero esta vez les quería compartir esos terribles años que viví trabajando con Mauro Viale. Yo feliz por estar embarazada por primera vez pero soportando muy malos tratos por parte de este ser siniestro de la televisión . No obstante me quedo con todo lo que aprendí 👉🏻lo que no te mata te fortalece . Por eso mi #tbt de hoy es cuando hacia #fiebredemauroporlanoche en Canal 9 #tbt🔙📸 🔥🔥🔥🔥