“Mecha” era una reconocida locutora de Pico y toda la zona norte, a raíz de su trabajo en la tradicional radio LU 37. También trabajaba en el área de Prensa de la municipalidad.

Había ingresado a la Terapia del Hospital Centeno hace poco más de un mes, a raíz de contagiarse de coronavirus.

“Hoy se fue una de esas personas que no se olvidan fácilmente, la que nos llenaba de chistes y cargadas para poder pasar diferentes momentos”, escribió el periodista Héctor Viola. “La que con su voz contagiaba alegría, la que con sus salidas te hacía reír aunque no quisieras y hasta cuando parecía que el lugar no invitaba a reírse”, dijo.

Viola recordó que “Mecha” “animó mil y un eventos” de Pico. “’La vida no es fácil’, solía repetir, tenes razón Mecha. Se te va a extrañar, te vamos a extrañar y dejaste tu sello, ese que no se borrará jamás. Te recordaremos con la alegría que transmitías”.

Marta Cardoso, exministra del Gobierno provincial, también la recordó. “Dicen que las personas que se van vuelven a los lugares donde fueron felices. Mercedes Bringas volvé como mariposa, como un sonriente picaflor, como una flor, como quiera…, pero volvé. Es un día muy triste para mí y para la comunidad entera. Ella era alegría, siempre estaba disponible para escuchar”, escribió. “Tengo notas armoniosas gracias a su bondadoso estilo de hacer periodismo. Además, las fotos espontáneas en la biblioteca o en la plaza”, dijo.

También la despidió el periodista Ruben Gaite. “Nos volveremos a abrazar donde sea. Fuiste, sos y serás especialmente esencial. Descansá en paz”, le dedicó unas palabras en las redes.

Fuente: Diario Textual