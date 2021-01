«En el 2019 formamos una de las coaliciones más amplias de las que se tenga memoria. Con Massa que estaba peleado con Cristina, con distintos dirigentes y con los movimientos sociales. Nosotros somos una fuerza que jamás nos hubiéramos imaginado estar en un frente con los personajes que estamos. Nos unió el espanto del neoliberalismo macrista», explicó.

En ese contexto dijo que «la verdad es que se viene llevando bastante bien, pero no se puede decir que no hay contradicciones en la coalición de gobierno. Nosotros lo podemos decir más brutalmente, porque somos una fuerza joven que viene a romper con los pactos de poder y de casta, por eso lo decimos abiertamente».

Informes.

«El pedido de informes de (Jorge) Taiana al ministro (de Transporte, Mario) Meoni, por el Canal Guadalupe, expresa una situación que existe, y es que hay puntos en los que tenemos desacuerdos, y que queremos ponerlos sobre la mesa y discutirlos de cara a la sociedad», señaló.

«Yo quiero que la sociedad sepa si se va a renovar la concesión de una fluvial que pasa por el puerto de Montevideo o se va a avanzar en la obra del Magdalena, que es una deuda, que está el presupuesto, con los estudios de impacto ambiental, y que nos da la posibilidad tener una salida soberana al Atlántico. Quiero interpelar a Meoni, a Alberto Fernández, por más de que sean de la misma coalición de gobierno, eso debería ser algo sano, porque no somos un club de amigos», añadió.

Orientación y conducción.

Finalmente, Grabois señaló: «Tenemos algunos problemas de orientación y algunos problemas de conducción. La cuestión de los funcionarios que no funcionan, y la cuestión de saber de donde venimos, y hacia donde vamos, son cosas profundas que planteó Cristina en La Plata. Saber de donde venimos, significa que el Fondo Monetario, aunque tenga una directora nueva, en la historia argentina ha sido un factor de destrucción social».

«En términos de ejecución, hay áreas del Estado que no arrancaron como debían. El año pasado la pandemia condicionó todo, pero en este año, con o sin pandemia, se tienen que construir las viviendas, porque se venía de un vaciamiento tremendo, y tuvo mucho retraso», añadió.

Asimismo, dijo que «el área de agricultura, por ejemplo, no tuvo una política de agricultura familiar fuerte. Todo lo que se pudo hacer de huertas comunitarias fue por voluntad de los compañeros y algunos gobiernos locales, recién ahora se está empezando a trabajar en agroecología. Está arrancando la rueda, y tenemos que ir más allá de una mala administración de lo posible, queremos primero una buena administración de lo posible, y correr la frontera más allá, para vivir en un país donde todos tengan tierra, techo y trabajo».

Fuente:La Arena