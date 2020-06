El polémico youtuber Yao Cabrera que días atrás filtró un video íntimo del trapero Duki y que tiene denuncias por violencia, estafa y abuso sexual, volvió a ser el centro de atención en las últimas horas, después de que se viralizara un video en el que maltrata a un niño que le pide una foto. La hermana del menor se despachó después a través de Twitter y lo acusó de ser una «basura».

El uruguayo de 23 años, conocido por sus videos en la plataforma YouTube, iba en un auto con amigos cuando varios chicos se le acercaron para tener contacto con él y pedirle una foto.

En ese momento, uno de ellos se acercó demasiado al auto desesperado por tener un diálogo con su ídolo, pero Cabrera lo agredió en frente de todos y las cámaras captaron el momento.

«Te estoy viendo, no golpees el auto. Si quieren foto, foto. Si quieren saludo, saludo, pero no faltes el respeto. A portarse bien, no sean maleducados ni hagas lo que no te gustan que te hagan. Si no te lo enseñó tu papá, te lo enseño yo», sostuvo prepotente

Por lo bajo el niño respondió: «No tengo papá» y Cabrera lanzó otra frase hiriente: «Ya veo porqué no tenés papá».

Tras hacerse públicas las imágenes, una usuaria llamada Ana Aguirre, aseguró que el niño atacado por Cabrera era su hermanito y contó el dolor que atravesó el niño. «No puedo creer que exista gente tan basura como para decir algo así. No sabe nada de lo vivimos con mi papá y de la forma que nos afecta que digan cosas así, y más a él que perdió a su papá a una edad muy temprana», argumentó.

«Que asco das Yao Cabrera», finalizó.