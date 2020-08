WhatsApp es el rey indiscutido entre las aplicaciones de mensajería instantánea. Lejos de sentarse y cruzarse de brazos, Google quiere apoderarse de ese mercado y por eso renovó la aplicación Messages. es el rey indiscutido entre las aplicaciones de mensajería instantánea. Lejos de sentarse y cruzarse de brazos, Mediante un comunicado, Google anunció las cinco funciones más destacadas de Messeges, con las cuales planea hacerle frente a la aplicación de Facebook. Las primeras dos son ya básicas para cualquier app de mensajería instantánea: mensajes de voz y videollamadas (esta última integrando Google Duo). También incorporará los stickers. Sin embargo, a diferencia de WhatsApp la aplicación te sugerirá uno acorde al mensaje recibido para evitar la pérdida de tiempo con una búsqueda. Por otro lado, incluirá un editor de fotos. El mismo permitirá agregar texto, emojis, stickers o texto. Finalmente, a diferencia de WhatsApp, Messages permitirá reaccionar a todos los comentarios que recibamos. Las opciones serán idénticas a las que ofrece Facebook.

